قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
راكبين توكتوك ومعاهم ســ.ـلاح أبيض.. حبس لصوص سرقوا هاتفًا من مواطن بالقاهرة
وفاة والد الفنانة الراحلة سوزان تميم
سكن لكل المصريين 9.. 15 ألف وحدة بالإيجار لمحدودي الدخل ومواعيد التقديم
5 أسباب.. لماذا يتمسك فليك باستمرار حمزة عبد الكريم مع برشلونة؟
تنسيق الأزهر 2026.. توحيد الحد الأدنى لكليات القمة جغرافيًا.. لا زيادة في المصروفات.. والمدن الجامعية تستوعب 30% طلابًا أكثر
رئيس وزراء ماليزيا: بلدنا يستعد لاستقبال الرئيس السيسي في زيارة رسمية الشهر المقبل
«سحابة سوداء» جديدة تواجه المزارعين.. ونقيب الفلاحين يكشف أزمات القطاع الزراعي
القوات اليمنية تعلن تدمير منصات صواريخ وتجمعات للحوثيين في "ذو باب والمخا"
لوسي تكشف لـ صدى البلد حقيقة تفكيرها في اعتزال الفن | خاص
توغلات الاحتلال في ريف دمشق تستهدف الضغط على الحكومة السورية
فتح باب تقليل الاغتراب لتنسيق المرحلة الثالثة والمتخلفين.. الخطوات وموقع التقديم
استغل انشغال المصلين.. شخص يسرق حقيبة مواطن في أحد مساجد وسط البلد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الشاهد: كلمة الرئيس السيسي في قمة بريكس تعكس رؤية مصر لبناء نظام اقتصادي

المهندس أسامة الشاهد
المهندس أسامة الشاهد
حسن رضوان

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة رؤساء دول وحكومات تجمع البريكس، وما تضمنته كلمته من رؤية واضحة تجاه التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه العالم، تعكس الدور المتنامي لمصر داخل التجمع وقدرتها على طرح رؤى ومبادرات تخدم مصالح الدول النامية وتدعم بناء نظام اقتصادي عالمي أكثر توازنًا.

وقال الشاهد، في تصريحات له اليوم، إن كلمة الرئيس السيسي حملت رؤية مصرية متكاملة للتعامل مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الأزمات المتشابكة التي أثرت على الأمن والطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن مصر لا تتعامل مع تجمع البريكس باعتباره إطارًا اقتصاديًا فقط، وإنما تراه منصة مهمة لتعزيز التعاون بين دول الجنوب وبناء شراكات حقيقية قائمة على المصالح المشتركة.

اضطراب في منطقة استراتيجية مثل الشرق الأوسط

وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن تأكيد الرئيس على الترابط بين الأمن والتنمية يعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم، خاصة أن التطورات الإقليمية خلال السنوات الأخيرة أثبتت أن أي اضطراب في منطقة استراتيجية مثل الشرق الأوسط ينعكس بصورة مباشرة على حركة التجارة الدولية والطاقة وسلاسل الإمداد، وهو ما يجعل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي قضية ذات أبعاد اقتصادية عالمية.

وأشاد الشاهد بما طرحه الرئيس بشأن تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي والمائي والطاقة، معتبرًا أن هذه الملفات تمثل أحد أهم محددات الأمن القومي والاقتصادي للدول خلال المرحلة المقبلة، كما ثمّن الإشارة إلى تطوير مركز الحبوب واللوجستيات في مصر، باعتباره خطوة تعزز موقع الدولة المصرية كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات وتدعم قدرتها على أداء دور أكبر في تأمين احتياجات المنطقة.

وأكد أن حديث الرئيس عن إصلاح النظام المالي الدولي وتطوير أدوات تمويل أكثر ابتكارًا وتيسيرًا يمثل رسالة مهمة في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجه الدول النامية بسبب ارتفاع أعباء الديون وضيق الحيز المالي، موضحًا أن إعادة صياغة قواعد التمويل الدولي بما يراعي احتياجات الدول النامية أصبحت ضرورة وليست مجرد خيار.

دور محوري داخل تجمع البريكس

وأشار رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية إلى أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها للقيام بدور محوري داخل تجمع البريكس، في ضوء موقعها الجغرافي الذي يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، وما تمتلكه من بنية أساسية وموانئ وممرات تجارية ومقومات استثمارية، مؤكدًا أن تعظيم هذه المزايا يمكن أن يحول مصر إلى حلقة رئيسية في حركة التجارة والاستثمار بين دول التجمع والأسواق العالمية.

تحقيق مصالح مشتركة لدول الأعضاء

وشدد الشاهد على أن إعلان الرئيس تطلع مصر إلى تولي رئاسة تجمع البريكس في المستقبل القريب يعكس ثقة الدولة في قدراتها ودورها داخل التجمع، كما يؤكد رغبتها في الانتقال من مرحلة المشاركة إلى مرحلة أكبر من التأثير وصناعة المبادرات والشراكات التي تحقق مصالح مشتركة لدول الأعضاء.

رؤية واضحة وأجندة اقتصادية وتنموية

واعتبر رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن الرؤية التي طرحها الرئيس السيسي أمام قادة البريكس تؤكد أن مصر تتحرك داخل التجمع باعتبارها دولة تمتلك رؤية واضحة وأجندة اقتصادية وتنموية، وتسعى إلى تحويل الإمكانات المتاحة إلى مشروعات وشراكات ملموسة تعود بالنفع على الشعوب، وتدعم استقرار المنطقة وتفتح مسارات جديدة للتنمية والتعاون الدولي.

أسامة الشاهد الرئيس السيسي بناء نظام اقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

محمد صلاح

بعد السقوط أمام كونيا سبور.. إعلامي يكشف أزمة محمد صلاح مع طرابزون

بيزيرا

اعتذار وبيان رسمي .. سيف زاهر يكشف تطورات جديدة في رحيل بيزيرا عن الزمالك

الحسين عموتة

مدرب الجيش الرواندي يُوجّه رسالة نارية لـ «عموتة» بعد واقعة الأهلي: كن أبًا للاعبيك

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر

رسميًا.. تنسيق جامعة الأزهر اعرف مجموع الطب والصيدلة والهندسة وجميع الكليات.. بث مباشر

مؤتمر جامعة الأزهر لإعلان نتيجة التنسيق

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر كاملة للبنين والبنات العلمي والأدبي.. اطلع عليها الآن

ملعب هويما سيتى التابع لنادي كيتار الأوغندي

من هو كيتارا الأوغندي.. خصم الأهلي في الكونفدرالية وصاحب قصة الـ7-0؟

الزمالك

مدرب الجيش الرواندي: نصحت الزمالك بالتعاقد مع «بنتايك».. وأتمنى انضمامه لمنتخب المغرب

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

النينيو.. ظاهرة طبيعية قد تعيد رسم أنماط الطقس حول العالم

بريكس

خبير اقتصادي: مشاركة مصر في بريكس تفتح فرصًا لتعزيز الاستثمارات والتعامل بالعملات المحلية

إنقاذ مراهق بعد 3 أيام من الانجراف في مياه جليدية

إنقاذ مراهق بعد 3 أيام من الانجراف في مياه جليدية.. فيديو

بالصور

ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة

ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة
ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة
ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة

يارا السكري في "كان" وكارولين عزمي في "فينيسيا".. حضرت الفساتين وغابت السينما

يارا السكري وكارولين عزمي
يارا السكري وكارولين عزمي
يارا السكري وكارولين عزمي

كيفية تصنيع البرجر فى المنزل

كيفية تصنيع البرجر فى المنزل
كيفية تصنيع البرجر فى المنزل
كيفية تصنيع البرجر فى المنزل

إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد