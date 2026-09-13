نائب: كلمة الرئيس السيسي أمام البريكس تعكس رؤية مصر لبناء نظام دولي أكثر عدالة

أشاد النائب عوض أبو النجا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام أعمال القمة الـ18 لتجمع «البريكس»، التي تستضيفها الهند تحت شعار «بناء الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة»، مؤكدًا أن الكلمة وضعت رؤية واضحة لموقف مصر تجاه المتغيرات والتحديات التي يشهدها العالم، وأهمية تعزيز التعاون الدولي بما يحقق مصالح الدول والشعوب.



وقال النائب عوض أبو النجا إن مشاركة الرئيس السيسي في قمة البريكس تؤكد المكانة المتنامية التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية، وحرص الدولة المصرية على توسيع دوائر التعاون والشراكات الاقتصادية والتنموية مع مختلف القوى والتكتلات الدولية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.



وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تجمع البريكس يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون بين الاقتصادات الناشئة والدول النامية، وفتح آفاق أوسع أمام التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا والابتكار، فضلًا عن دعم جهود إصلاح النظام الاقتصادي والمالي العالمي بما يضمن تمثيلًا أكثر عدالة للدول النامية.



وأكد «أبو النجا» أن رؤية الرئيس السيسي ترتكز على ضرورة بناء شراكات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والعمل الجماعي لمواجهة الأزمات الاقتصادية والتنموية والتحديات الدولية المتلاحقة، مشددًا على أن مصر تمتلك من المقومات والإمكانات ما يؤهلها للقيام بدور مؤثر داخل تجمع البريكس.



وأشار النائب إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز التعاون بين دول التجمع والاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية والبشرية الكبيرة، بما يسهم في زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، ودعم مشروعات التنمية والبنية التحتية، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولًا.



واختتم النائب عوض أبو النجا تصريحاته بالتأكيد على أن مشاركة مصر الفاعلة في تجمع البريكس تمثل خطوة مهمة لتعزيز حضورها الاقتصادي والدولي، وتنويع شراكاتها الخارجية، وفتح أسواق وفرص استثمارية جديدة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ومصالح المواطن المصري.

