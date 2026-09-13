القوات اليمنية تعلن تدمير منصات صواريخ وتجمعات للحوثيين في "ذو باب والمخا"

كثفت القوات الحكومية اليمنية ضرباتها الجوية على مواقع وتجمعات جماعة الحوثيين في عدة جبهات، بالتزامن مع إعلان الجماعة استهداف قاعدة عسكرية سعودية في منطقة شرورة.

البيضاء: 20 غارة على 4 مديريات

أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن طيرانها الحربي نفذ أكثر من 20 غارة جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات ومنصات إطلاق صواريخ ومنظومة اتصالات تابعة للحوثيين في مديريات الزاهر وذي ناعم والسوادية ومكيراس بمحافظة البيضاء.

وأكد بيان عسكري إلحاق "خسائر فادحة في الأرواح والعتاد" بصفوف الميليشيات، مشيراً إلى أن العمليات تأتي ضمن معركة أعلن الجيش بدءها الأسبوع الماضي للسيطرة على المحافظة.

تعز: تدمير دبابة وموقع عسكري

وفي محافظة تعز، شنت المقاتلات عدة غارات استهدفت مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين، ووفقاً لمراسل "العربية/الحدث"، استهدفت غارة ثكنات للميليشيات في جبل المنعم بجبهة الربيعي غربي المدينة، بينما دمرت غارة أخرى دبابة حوثية في محيط الجبل.

كما تم قصف منصة لإطلاق الصواريخ تابعة للجماعة في منطقة الستين شمالي تعز، وفي جبهة الكدحة غربي المحافظة، استهدفت غارة موقعاً عسكرياً للحوثيين في منطقة الرحبة، ما أسفر عن مقتل عدد من العناصر وتدمير عربة عسكرية.

الساحل الغربي: استهداف في المخا وذو باب

نشرت القوات المسلحة اليمنية مشاهد جديدة لاستهداف الطيران الحربي لمواقع وعناصر وآليات حوثية في منطقة "صندوق القتل" بمديريتي المخا وذو باب على الساحل الغربي.

رد حوثي: قصف قاعدة شرورة السعودية

في المقابل، أعلن الحوثيون تنفيذ قصف على قاعدة عسكرية في منطقة شرورة جنوبي السعودية، وتأتي هذه التصعيدات في ظل معارك مستمرة على عدة جبهات، وسط محاولات القوات الحكومية التقدم في البيضاء والساحل الغربي وتعز.