مصر ترفع حصيلة الميداليات لـ 46 ميدالية ببطولة أفريقيا للكاراتيه

واصل منتخب مصر للكاراتيه فرض هيمنته على منافسات بطولة أفريقيا المقامة بالجزائر لليوم الثالث بعدما تربع على قمة الترتيب العام للقارة الأفريقية، مؤكدًا تفوقه وقوة منظومة الكاراتيه المصرية على مستوى مختلف المراحل السنية.

يتواصل ارتفاع حصيلة مصر من الميداليات في بطولة أفريقيا للكاراتيه المقامة حاليا في الجزائر حيث وصل عدد الميداليات إلى 46 ميدالية قابلة للزيادة خلال استمرار منافسات البطولة القارية.

وحقق أبطال مصر حتى الآن 46 ميدالية متنوعة بواقع 27 ذهبية و8 فضيات و11 ميدالية برونزية ليواصل تربعه على العرش الأفريقي.

حصد منتخب مصر تحت 21 سنة 10 ميداليات (6 ذهب، 1 فضة، 3 برونز )، وعلى مستوى منتخب الرجال والسيدات نجح أبطال مصر في حصد 11 ميدالية بواقع 6 ذهبيات، و3 فضيات، وبرونزيتين.

بينما واصل منتخب الشباب والشابات تألقه بإضافة 14 ميدالية بواقع 9 ذهبيات، وفضيتين، و3 برونزيات، كما حصد منتخب مصر للناشئين والناشئات 11 ميدالية بواقع 6 ذهبيات، و2 فضة، و3 برونز.

وتعكس هذه النتائج قوة الحضور المصري في البطولة وقدرة أبطال مصر على المنافسة بقوة وحصد المراكز الأولى، لتؤكد مصر من جديد أنها على قمة الكاراتيه الأفريقي.

وأشاد محمد الدهراوي، رئيس اتحاد الكاراتيه، بالإنجازات التي شهدها العام الجاري، والتي كان آخرها التربع على قمة عرش أفريقيا في جميع الفئات العمرية كبار وشباب وناشئين، وهذا يدل على أن اللعبة تسير في الطريق الصحيح.

وأشار رئيس اتحاد الكاراتيه إلى أن منافسات الفرق في البطولة الأفريقية تعد حاسمة في تحديد ترتيب المنتخبات المتأهلة للمشاركة في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في الصين خلال شهر نوفمبر المقبل.