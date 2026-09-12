ميداليات متنوعة.. أبطال الكاراتيه في وادي دجلة يتألقون ببطولة أفريقيا 2026

يواصل لاعبو الكاراتيه بأندية وادى دجلة مسيرة التميز والنجاحات من خلال مشاركتهم في بطولة أفريقيا للكاراتيه 2026، المقامة في الجزائر العاصمة خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2026، حيث يخوضون منافسات قوية أمام نخبة من أبرز لاعبي الكاراتيه على مستوى القارة.

وشهدت منافسات البطولة تألقًا لافتًا للاعبي أندية وادى دجلة، الذين نجحوا في تحقيق عدد من المراكز المتقدمة في مختلف منافسات الكاتا والكوميتيه، مؤكدين ما يتمتعون به من مستويات فنية متميزة وقدرة على المنافسة بقوة على الساحة القارية.

وجاءت أبرز النتائج بفوز منة شعبان إبراهيم الميدالية الذهبية في منافسات كوميتيه وزن +68 ك سيدات ، ونورسين محمد كمال الميدالية الذهبية في منافسات كوميتيه وزن -61 ك سيدات، إلى جانب يوسف عماد بدوي الميدالية الفضية في منافسات كوميتيه وزن -84 ك رجال، وياسمين أحمد مجدي المركز الثالث والميدالية البرونزيه في منافسات كوميتيه وزن -68 ك سيدات.

وواصلت لاعبات ولاعبو وادى دجلة تألقهم كذلك في المنافسات الأخرى، حيث فازت ملك رجب أحمد محمد ميدالية ذهبية في منافسات كوميتيه وزن 61 ك ناشئات ، وخيري عمرو خيري ميدالية ذهبية في منافسات كوميتيه وزن 70 ك ناشئين ، مما يعكس قوة قاعدة أبطال النادي وتنوع المواهب التي يضمها في رياضة الكاراتيه، ويؤكد نجاح أندية وادى دجلة في إعداد أجيال قادرة على تحقيق الإنجازات والمنافسة في البطولات الكبرى على المستويين الإقليمي والدولي.