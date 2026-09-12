ترامب يصل إيرلندا للقاء زعماء البلاد وحضور البطولة المفتوحة للجولف

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الإيرلندية دبلن، السبت، في زيارة تستمر يومين يلتقي خلالها الرئيسة كاثرين كونولي ورئيس الوزراء مايكل مارتن، قبل أن يتوجه إلى منتجعه للجولف في دونيبج.

واستقبل نائب رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس ترامب لدى وصوله على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، في مستهل زيارة تتزامن مع إقامة بطولة إيرلندا المفتوحة للجولف في ملعب دونيبج الساحلي، المملوك للرئيس الأمريكي.

ومن المقرر أن يعقد ترمب لقاءً مع الرئيسة كاثرين كونولي، التي سبق أن انتقدته بشدة بسبب سياساته ومواقفه، ولا سيما تجاه الهجرة والشرق الأوسط، كما أثار ترامب انتقادات عندما أشار إليها خطأً باعتبارها رجلاً.

ويختتم ترمب يومه في منتجع دونيبج، على أن يقضي الأحد، في لعب الجولف قبل العودة إلى واشنطن.