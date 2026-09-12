مصر للطيران توقع عقدين مع شركتين عالميتين لتعزيز شراكاتها الدولية

شهد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، مراسم توقيع عقدين جديدين لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية مع شركتي «Rafal Aviation Handling» و«AuriJet Aviation Services»، وذلك خلال فعاليات اليوم الثالث والأخير لمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء «EIAS 2026».

وتعكس هذه الخطوة مواصلة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية جهودها في التطوير وتعزيز الشراكات والتعاون الفعال مع مختلف الشركات والوكالات الوطنية والدولية.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بجذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع مجالات التعاون مع كبرى الشركات العالمية والوكالات العاملة في مجال الطيران المدني، موضحًا أن التوسع في مثل هذه الشراكات يسهم بشكل فعال في رفع كفاءة التشغيل بالمطارات المصرية، واستقطاب المزيد من شركات الطيران، وزيادة الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر.

هذا وقد وقع العقدين عن شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية خالد عطوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي، فيما وقع عن شركة «Rafal Aviation Handling» الطيار مراد محمد محمد، العضو المنتدب والمدير العام، وعن شركة «AuriJet Aviation Services» حازم سعيد، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، وذلك بحضور لفيف من قيادات الشركتين.

ومن جانبه، أكد خالد عطوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، التزام الشركة بمواصلة تقديم خدماتها وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والكفاءة التشغيلية المعمول بها عالميًا، بما يعزز ثقة عملائها وشركائها، ويدعم مكانة الشركة الرائدة في سوق خدمات المناولة الأرضية.

وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار خطة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية لتعزيز حضورها التجاري والتشغيلي، في ضوء ما تحظى به الشركة من خبرات كبيرة وإمكانات متطورة،

ومن خلال الشراكة مع شركة «Rafal Aviation Handling»، تتطلع شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية إلى تعزيز فرص جذب شركات الطيران الدولية والخطوط المنتظمة وغير المنتظمة والطيران الخاص، خاصة من أسواق الشرق الأقصى وأوروبا وروسيا.

أما فيما يخص الشراكة مع «AuriJet Aviation Services»، فتستهدف الاستفادة من شبكة علاقاتها الممتدة في دول الشرق الأوسط وتركيا وأوروبا ودول رابطة الدول المستقلة (CIS)، وذلك لدعم وزيادة حجم حركة الشحن الجوي والطيران العارض والرحلات الخاصة بالمطارات المصرية.

وتستهدف هذه الشراكات توفير نقطة اتصال احترافية موحدة للمشغلين الدوليين، بما يضمن التنسيق المتكامل لمختلف الخدمات، بما في ذلك خدمات المناولة والوقود والتصاريح، وبما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والمرونة التشغيلية.