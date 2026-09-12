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نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026.. الرابط الرسمي وخطوات الاستعلام وموعد إعلان الكليات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026.. الرابط الرسمي وخطوات الاستعلام وموعد إعلان الكليات

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026
نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026
عبد الرحمن محمد

مع اقتراب إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026، تتجه أنظار طلاب الثانوية الأزهرية وأولياء أمورهم إلى موقع التنسيق الإلكتروني لمعرفة الكليات والمعاهد التي تم ترشيحهم للالتحاق بها خلال العام الجامعي 2026-2027، بالتزامن مع تحديد موعد إعلان نتيجة التنسيق رسميًا، بعد انتهاء فترة تسجيل الرغبات.

وتتضمن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2026 الكليات والمعاهد التي يُرشح لها الطلاب وفقًا لمجموع كل طالب، والرغبات التي سجلها، إلى جانب قواعد التوزيع والقبول المعمول بها، وهو ما يجعل البحث عن الرابط الرسمي للاستعلام عن النتيجة وخطوات الحصول عليها من أكثر الأمور التي تشغل الطلاب خلال الفترة الحالية.

رابط نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026

يستطيع طلاب الثانوية الأزهرية الاستعلام عن نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وهو الموقع ذاته الذي أتاح للطلاب تسجيل رغبات الالتحاق بكليات ومعاهد جامعة الأزهر.

ويمكن الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني للاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط التالي: موقع التنسيق الإلكتروني

وكان طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية قد سجلوا رغباتهم للالتحاق بكليات ومعاهد جامعة الأزهر للعام الجامعي الجديد 2026-2027، خلال الفترة من السبت 5 سبتمبر وحتى الخميس 10 سبتمبر 2026.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026

وبعد اعتماد وإعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026، يمكن للطلاب معرفة الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحهم إليه إلكترونيًا، من خلال اتباع عدد من الخطوات المحددة، والتي تبدأ بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

وتتمثل خطوات الاستعلام عن النتيجة في الآتي:

  • الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.
  • اختيار أيقونة نتائج تنسيق الثانوية الأزهرية.
  • إدخال رقم الجلوس والرقم السري.
  • الاطلاع على الكلية أو المعهد المرشح للطالب.
  • طباعة بطاقة الترشيح.
  • التوجه إلى الكلية أو المعهد بالأوراق المطلوبة لإثبات قيد الطالب.

وتكشف نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026 عن الكليات والمعاهد التي تم ترشيح الطلاب إليها، وفقًا للمجموع والرغبات وقواعد التوزيع والقبول، كما تتضمن الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد المختلفة للعام الجامعي الجديد.

موعد إعلان نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2026

ومن المقرر أن يعتمد فضيلة الأستاذ الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، غدًا الأحد الموافق 13 سبتمبر 2026، نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم للعام الدراسي الجديد 2026-2027.

ويتم اعتماد النتيجة بمقر إدارة جامعة الأزهر بمدينة نصر، بحضور السادة نواب رئيس الجامعة لفرع البنات وشئون الوافدين، وشئون التعليم والطلاب، والوجهين البحري والقبلي.

ويأتي إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026 عقب انتهاء طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية من تسجيل رغبات القبول بالكليات والمعاهد التابعة للجامعة، حيث انتهت فترة تسجيل الرغبات يوم الخميس 10 سبتمبر 2026، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وهو الرابط نفسه الذي يمكن للطلاب استخدامه للاستعلام عن نتيجة التنسيق بعد إعلانها.

وفور الإعلان رسميًا عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2026، يبدأ الطلاب الذين تم ترشيحهم للكليات والمعاهد في استكمال إجراءات الالتحاق بالأماكن التي تم ترشيحهم إليها، وذلك وفقًا للمواعيد والمستندات المطلوبة وقواعد القيد التي تحددها جامعة الأزهر.

ومن المقرر أن يتابع الطلاب البيانات الرسمية الصادرة عن جامعة الأزهر ومركزها الإعلامي، للتعرف على التفاصيل الخاصة بإجراءات الالتحاق بالكليات والمعاهد عقب إعلان نتيجة التنسيق.

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