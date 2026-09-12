قيادات «حماة الوطن» بالمنيا يتفقدون موقع كوبري «سمالوط».. ويطالبون بسور حماية عاجل للطلاب

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمبادرة حزب "حماة الوطن" لإنهاء أزمة عبور المشاة بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا، قام المهندس حلمي جاويش، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، والنائب علاء مكادي، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة المنيا، بجولة تفقدية لكوبري المعصرة بمنطقة وسط البلد بسمالوط ، وذلك بالتزامن مع انطلاق اليوم الدراسي الأول في المدينة.

تأتي هذه الجولة الميدانية استكمالاً للجهود التي بدأها الحزب عقب اللقاء الذي جمع هيئته البرلمانية بـ اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والتي أعلن خلالها المهندس حلمي جاويش عن تبرع الحزب بمبلغ مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والهندسي كاملاً للإسراع في إنشاء كوبري مشاة بديل وآمن يربط بين شرق وغرب المدينة، استجابةً لمطالب الأهالي بعد إغلاق الكوبري القديم وإقامة جدار عازل في أغسطس الماضي لدواعي السلامة.

وأكدت قيادات الحزب خلال الجولة ضرورة تحرك الجهات التنفيذية بشكل عاجل لاتخاذ إجراءين أساسيين بشكل فوري وهما العمل على إقامة سياج آمن ومؤقت على جانبي موقع العبور، لمنع أي مخاطر قد تهدد سلامة الأطفال وطلاب المدارس أثناء حركة العبور في أوقات الذروة الدراسية، وتجنباً لوقوع أي حوادث سقطات في المجرى المائي.

كما دعوا الجهات المعنية لتعجيل إجراءات البدء في إنشاء الكوبري العلوي الجديد للمشاة، استغلالاً للدعم المالي والفني المقدم من الحزب للتيسير على المواطنين.

وأشار النائب علاء مكادي، أمين الحزب بالمنيا، إلى أن التحرك الميداني للحزب لا يقتصر على الدعم المالي الذي تم تخصيصه، بل يمتد للمتابعة الحثيثة على أرض الواقع حرصاً على أرواح الطلاب والأهالي الذين يعتمدون على هذا الشريان الحيوي يوميا لكونه محور عام وحيوي لمرور طلبة المدارس من حي شرق الترعة إلى مدارسهم بمنطقة المعصرة غرب ، مشدداً على أن الحزب يضع كافة إمكانياته الفنية والهندسية تحت أمر الأجهزة التنفيذية لسرعة إنجاز المشروع وتوفير ممر آمن ينهي معاناة أهالي حي "شرق الترعة" بسالموط.