محافظ دمياط ينتقل إلى موقع حريق بشقة سكنية ويتابع جهود السيطرة عليه

فور تلقيه نبأ نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع الشرباصي بمدينة دمياط، انتقل الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، إلى موقع الحريق، لمتابعة الموقف على الطبيعة والوقوف على مستجدات التعامل معه، يرافقه الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط ووحيد عبدربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بدمياط من السيطرة على الحريق والتعامل معه، حيث تابع المحافظ ميدانيًا جهود السيطرة الكاملة عليه، والتأكد من استقرار الموقف، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات.

ووجّه محافظ دمياط بتشكيل لجنة ثلاثية لمعاينة العقار والوقوف على حالته الإنشائية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما تسفر عنه أعمال المعاينة.

كما وجّه "الدكتور حسام الدين فوزي" مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة تقديم المساعدات اللازمة للمتضررين، وتوفير أوجه الدعم لهم، مؤكدًا أهمية سرعة التعامل مع تداعيات الحادث ومتابعة الموقف لحين الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة.