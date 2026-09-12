أسعار مخفضة.. إقبال على معارض المستلزمات المدرسية في دمياط

تشهد معارض المستلزمات المدرسية بمحافظة دمياط إقبالًا كبيرًا من المواطنين، بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027، وذلك في إطار توجيهات الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، بالتوسع في إقامة المعارض وتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر .

وتضم المعارض تشكيلة واسعة من المستلزمات المدرسية، تشمل الملابس والأحذية والحقائب المدرسية، إلى جانب الأدوات المكتبية والمدرسية، بما يلبي مختلف احتياجات الطلاب للمراحل التعليمية المتنوعة.

وتأتي إقامة هذه المعارض في إطار جهود محافظة دمياط للتوسع في توفير السلع والمستلزمات الأساسية بأسعار مناسبة، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، خاصة مع الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد.