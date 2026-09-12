حريق في شقة سكنية بشارع الشرباصي بمدينة دمياط

شهد شارع الشرباصي التجاري بمدينة دمياط، اليوم، نشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بالشارع، ما تسبب في تصاعد أدخنة كثيفة من داخل المنزل ، أثارت حالة من القلق بين الأهالي والمارة بالمنطقة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، ودفعت بسيارات الإطفاء، حيث يواصل رجال الإطفاء جهودهم لمحاصرة النيران والسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى باقي أجزاء العقار أو العقارات المجاورة.

وتجري حاليًا أعمال التبريد والسيطرة على مصدر النيران، فيما لم تتضح حتى الآن أسباب اندلاع الحريق أو حجم الخسائر، وجارٍ حصر التلفيات والتأكد من عدم وجود أي إصابات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكشف ملابسات الحريق وأسبابه.