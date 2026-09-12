قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحل أثناء الصلاة.. وفاة ربيع العوامي داخل مسجد في مطروح
بشأن إعادة التنسيق.. تنويه مهم من التعليم العالي للطلاب المستنفدين للرغبات
رئيس الوزراء يطمئن على توافر ألبان الأطفال بمراكز طب الأسرة
انجز معاملاتك من البيت | 245 خدمة حكومية بمنصة مصر الرقمية.. تعرف عليها
بمشاركة الرئيس السيسي.. انطلاق القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكس
توكتوك ونصف نقل.. مصرع شخصين وإصابة آخر في تصادم مروع بالمنوفية
لقطات من وصول الرئيس السيسي إلى مقر انعقاد قمة البريكس الـ18
تزامنا مع بداية العام الجديد.. البحوث الإسلاميَّة يطلق حملة "بالعِلم يُبنَى الإنسان"
البرلمان العربي يدين استهداف خط أنابيب السعودية
المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس: رفض يسلفني 350 ألف جنيه مصاريف مدرسة بنتي
على هامش بريكس.. الرئيس السيسي يلتقي عددا من رؤساء كبرى الشركات الهندية
وصول قادة دول البريكس إلى نيودلهي تمهيدا لانعقاد القمة الـ18
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يطمئن على توافر ألبان الأطفال بمراكز طب الأسرة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

حرص رئيس الوزراء ، خلال تفقده مركز طب الأسرة بقرية الجزيرة الخضراء في مطوبس، على الاطمئنان من الأمهات على توافر الألبان اللازمة للرضع.

وأكدت إحدى المترددات علي المركز أنها متوافرة ومتاحة طوال العام، وأن المركز يوفر لهن وللأطفال جميع الخدمات الصحية المطلوبة.

من جانبه سأل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة احدي السيدات عن الخدمات الطبية التي تتلقاها في المركز وثمن التذكرة، لترد عليه قائلة: إن ثمن التذكرة خمس جنيهات فقط .

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تطوير القطاع الصحي في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يأتي في إطار رؤية الدولة لتقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين داخل أماكن إقامتهم، بما يقلل أعباء الانتقال إلى المستشفيات، إلا للحالات التي تحتاج إلى مستويات علاجية أكثر تخصصاً.

وقال رئيس الوزراء: إن فلسفة "حياة كريمة" تتجسد بوضوح في مثل هذه المشروعات، لأن تطوير المنشآت الصحية يتم بالتوازي مع تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف والطرق والكهرباء والاتصالات وغيرها، بما يوفر بيئة متكاملة تضمن استدامة تقديم الخدمة.

الوزراء رئيس الوزراء ألبان ألبان الأطفال الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

العراق يصعد ضد طهران .. غلق منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران

جهاز يكشف سرا قديما

قطعة قديمة بـ200 جنيه تكشف سرا استمر لسنوات.. ما القصة؟

مصطفى يونس

مصطفى يونس: وصيتي لما أموت أخرج من النادي الأهلي مش من المستشفى

زيزو

إبراهيم فايق يكشف سر لعب زيزو في وسط الملعب مع الأهلي

الواقعة

عايزة تدخل .. الداخلية تكشف تفاصيل تعدى سيدة على فرد أمن بنادى نيو جيزة

جاريدو

جاريدو يكشف أفضل لاعب دربه مع الأهلي.. ويحدد أصعب من تعامل معه

غسيل الدجاج

بتغسلي الفراخ قبل الطبخ؟.. اعرفي ليه الخبراء بيحذروا من العادة دي

زيزو

صدق أو لا تصدق.. خالد طلعت يكشف رقمًا صادمًا لـ زيزو مع الأهلي

ترشيحاتنا

مواقع التواصل

الإفتاء تحذر من التلصص على خصوصيات الآخرين.. وتؤكد: التجسس سلوك محرم شرعا

وثيقة القاهرة للفتوى

وثيقة القاهرة للفتوى وحماية الأسرة.. خارطة طريق لمواجهة التحولات الاجتماعية والرقمية وحماية الأسرة

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر تبدأ تسكين الطالبات بالمدن الجامعية.. تعرفي على الأوراق وخطوات القبول

بالصور

إطلالة جذابة.. دانا حمدان تستعرض جمالها

دانا حمدان
دانا حمدان
دانا حمدان

فستان لافت.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد