رئيس الوزراء يطمئن على توافر ألبان الأطفال بمراكز طب الأسرة

حرص رئيس الوزراء ، خلال تفقده مركز طب الأسرة بقرية الجزيرة الخضراء في مطوبس، على الاطمئنان من الأمهات على توافر الألبان اللازمة للرضع.

وأكدت إحدى المترددات علي المركز أنها متوافرة ومتاحة طوال العام، وأن المركز يوفر لهن وللأطفال جميع الخدمات الصحية المطلوبة.

من جانبه سأل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة احدي السيدات عن الخدمات الطبية التي تتلقاها في المركز وثمن التذكرة، لترد عليه قائلة: إن ثمن التذكرة خمس جنيهات فقط .

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تطوير القطاع الصحي في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يأتي في إطار رؤية الدولة لتقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين داخل أماكن إقامتهم، بما يقلل أعباء الانتقال إلى المستشفيات، إلا للحالات التي تحتاج إلى مستويات علاجية أكثر تخصصاً.

وقال رئيس الوزراء: إن فلسفة "حياة كريمة" تتجسد بوضوح في مثل هذه المشروعات، لأن تطوير المنشآت الصحية يتم بالتوازي مع تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف والطرق والكهرباء والاتصالات وغيرها، بما يوفر بيئة متكاملة تضمن استدامة تقديم الخدمة.