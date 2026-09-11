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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة مكبرة لإعادة الانضباط وإزالة إشغالات الباعة الجائلين في دمياط الجديدة

دمياط الجديدة
دمياط الجديدة
زينب الزغبي

شنت ​ مديرية أمن دمياط، شنت مديرية أمن دمياط، بإشراف اللواء وائل الأشوح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، حملة مكبرة لإزالة كافة أوجه الإشغالات، بالتنسيق مع المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والأجهزة التنفيذية.

وتهدف الحملة إلى إزالة كافة أشكال الإشغالات والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين؛ لإعادة الانضباط وفرض الهدوء واستعادة المظهر الحضاري والجمالي لشوارع المدينة.

وجاءت الحملة الميدانية الموسعة بناءً على خطة عمل دقيقة، استهدفت البؤر والمناطق التي شهدت تزايدًا في تواجد الباعة الجائلين وما ينتج عنها من سلوكيات تؤرق المواطنين وتعوق الحركة المرورية، وتحديدًا في شوارع الحي الرابع، والتي شملت الشارع الفاصل بين المجاورتين الثالثة والرابعة، بجوار الإدارة التعليمية بالحي الرابع.

وأكدت التقارير عن تلك المناطق أن الممارسات المخالفة فيها كانت تشكل تعديًا صارخًا على حرم الطريق العام، وتتسبب في إحداث حالة من الفوضى والإزعاج لسكان تلك المناطق المأهولة، وهو ما استدعى التدخل العاجل لفرض الانضباط واستعادة الأمن والسكينة العامة.

وأسفرت الحملة عن إزالة كافة الإشغالات والتعديات، وتطبيق القانون بكل حسم حيال المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم عودتهم مرة أخرى وفرض سيادة القانون.

وشهدت الحملة تناغمًا ميدانيًا كبيرًا بفضل الجهود الملموسة التي بذلتها شرطة المرافق بمديرية أمن دمياط، بالتعاون والتنسيق الكامل مع إدارتي التنمية والأمن بجهاز المدينة، حيث تحركت الحملة لتطهير الشوارع والمحاور الرئيسية بالكامل.

ولاقت الحملة إشادة واسعة من أهالي وسكان مدينة دمياط الجديدة، الذين أعربوا عن امتنانهم وشكرهم للقيادات الأمنية والتنفيذية على سرعة الاستجابة والدعم المستمر لخدمة المواطنين وحماية المرافق العامة.

ومن جهته؛ أشاد المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس الجهاز، بالدور الوطني والأمني البارز الذي تقوم به مديرية أمن دمياط تحت قيادة اللواء وائل الأشوح، مؤكدًا أن الاستمرار في هذه الحملات يأتي في إطار الحرص المتبادل على الحفاظ على المستوى الحضاري المتميز لمدينة دمياط الجديدة وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لساكنيها.

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