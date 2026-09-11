خلافات مالية.. طلقة خاطئة تنهى حياة أب خلال مشاجرة بين أبنائه في نجع حمادى

أنهت طلقة رصاص خاطئة حياة موظف بالمعاش، خلال مشاجرة بين أبنائه بسبب خلافات مالية فيما بينهم بقرية السلامية التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخص مسن بطلق نارى خاطيء خلال مشاجرة بقرية السلامية التابعة لمركز نجع حمادى.

وتبين مصرع موظف بالمعاش عقب إصابته بطلق ناري خاطىء، خلال مشاجرة نشبت بين أبنائه بسبب خلافات مالية.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.