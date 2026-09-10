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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موجهًا بتيسير الإجراءات..مدير تعليم قنا يتابع تسليم ملفات المعلمين الجدد

تقديم المعلمين الجدد
تقديم المعلمين الجدد
يوسف رجب

تابع طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إجراءات تسليم ملفات المعلمين الجدد من الناجحين بالدفعة الخامسة لمسابقة الـ30 ألف معلم، مؤكدًا ضرورة تقديم كل التيسيرات اللازمة وإنجاز الإجراءات بدقة وسرعة، بما يضمن انتظام عملية استلام العمل والانضمام إلى المدارس في أقرب وقت.

ووجّه وكيل الوزارة خالص التهنئة للمعلمين الجدد بمناسبة نجاحهم وانضمامهم إلى منظومة التعليم، مؤكدًا أن اختيارهم لمهنة التعليم يضع أمامهم مسؤولية وطنية وتربوية كبيرة، وأن المرحلة المقبلة تتطلب الالتزام والانضباط والإخلاص في أداء الرسالة.

وأشار سعدالدين، إلى أن التعليم رسالة قبل أن يكون وظيفة، وأن المعلم ليس مجرد موظف يؤدي عملًا، وإنما قدوة ومربٍ وصانع للمستقبل، وأن كل كلمة يقولها، وكل قيمة يغرسها، وكل جهد يبذله داخل المدرسة يترك أثرًا في حياة أبنائنا الطلاب.
 

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن المرحلة المقبلة تتطلب من المعلمين الجدد دخول مدارسهم بروح المسؤولية، وجعل الانضباط والاحترام والإخلاص أساسًا للعمل، مشددًا على أن أبواب المديرية مفتوحة لدعمهم ومساندتهم، وفي المقابل تنتظر منهم الالتزام الكامل برسالة المعلم ومكانته.

وأوضح سعدالدين، بأن انضمام دفعة جديدة من المعلمين يمثل دعمًا مهمًا للمنظومة التعليمية بقنا، ويسهم في تعزيز الكوادر البشرية بالمدارس ومواجهة الاحتياجات الفعلية، مشددًا على أن الاستثمار الحقيقي في التعليم يبدأ من اختيار المعلم القادر على أداء رسالته بكفاءة واقتدار.

وشدد وكيل الوزارة، على أن مديرية التربية والتعليم بقنا سوف تواصل دعم المعلمين الجدد خلال بداية مسيرتهم المهنية، مع التأكيد على تطبيق القواعد والضوابط المنظمة للعمل، وترسيخ بيئة تعليمية تقوم على الانضباط والاحترام والعمل الجماعي، بما يحقق مصلحة الطلاب ويرتقي بمستوى العملية التعليمية.

جدير بالذكر، أنه حرصًا على تخفيف العبء عن كاهل المعلمين الجدد وتيسير إجراءات تسليم ملفاتهم، أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، توجيهاته بتشكيل لجنة من إدارة العلاقات العامة والإعلام وأمن المديرية والتنسيق الابتدائي، لتنظيم عملية استقبال المعلمين الجدد وتسليم الملفات، وتيسير الإجراءات، بما يضمن سرعة الإنجاز وحسن التنظيم، ويحول دون التكدس أو إهدار وقت المعلمين الجدد.


 

قنا تعليم قنا المعلمين الجدد العملية التعليمية أخبار قنا

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