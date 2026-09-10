هيئة الاستثمار: مصر تستهدف بناء سلاسل إمداد أفريقية متكاملة لخدمة الأسواق العالمية

أكد وليد أنور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تستهدف تعظيم فرص التكامل الاقتصادي مع الدول الإفريقية، والانتقال من مفهوم التجارة مع إفريقيا إلى بناء شراكات استثمارية وإنتاجية متكاملة تعزز سلاسل القيمة والإمداد داخل القارة، وذلك خلال كلمته الرئيسية في مؤتمر «مركز التجارة العالمي».

وأوضح أن مصر تمتلك مقومات استراتيجية، تشمل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية وشبكة الموانئ واللوجستيات واتفاقياتها التجارية، تؤهلها لتكون منصة إقليمية للتجارة والتصنيع والتصدير، بما يتيح للشركات العالمية اتخاذ مصر قاعدة للإنتاج والتوسع والوصول إلى الأسواق الإفريقية والعالمية.

وأشار إلى أن الفرصة الحقيقية تتمثل في بناء سلاسل إمداد إفريقية متكاملة تربط الموارد والإنتاج في الدول الإفريقية بالقدرات التصنيعية واللوجستية في مصر، بما يعزز القيمة المضافة داخل القارة ويدعم نفاذ المنتجات الإفريقية إلى الأسواق العالمية، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكات بين الشركات المصرية والإفريقية والدولية في قطاعات الصناعات الغذائية والطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والسيارات والبنية التحتية والنقل واللوجستيات.

ولفت إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) توفر فرصًا واسعة لتوسيع الأسواق وتكامل سلاسل التوريد وتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين دول القارة.

إطلاق صندوق للاستثمار في إفريقيا

كما أشار إلى توجه مصر نحو إطلاق صندوق للاستثمار في إفريقيا بالتعاون بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق مصر السيادي وبمشاركة القطاع الخاص لدعم الاستثمارات المشتركة.

واختتم نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتأكيد على استعداد مصر لتيسير التواصل بين مجتمعات الأعمال وتقديم الدعم الاستشاري والتنفيذي للمستثمرين، والعمل على معالجة المعوقات، بما يسهم في تحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات وشراكات مستدامة تجعل مصر بوابة للإنتاج والتصدير من إفريقيا إلى الأسواق العالمية.