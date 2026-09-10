معرض العلمين 2026 .. وزير الطيران يبحث التعاون مع الوكالة الوطنية البرازيلية

التقى الدكتور سامح أحمد زكي الحفني، وزير الطيران المدني، Tiago Faierstein، الرئيس التنفيذي للوكالة الوطنية للطيران المدني بدولة البرازيل (ANAC).

وذلك بحضور المهندس عمرو نجاتي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، والأستاذة ريم عرابي، المندوب المناوب لجمهورية مصر العربية لدى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، و Marcelo Carneiro، مدير العلاقات الدولية بالوكالة الوطنية للطيران المدني البرازيلية.

وتناول اللقاء، الذي جرى في اليوم الختامي من فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء «EIAS 2026»، عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك في مجال الطيران المدني، وسبل الاستفادة من الخبرات المتخصصة لدى الجانبين، بما يدعم العلاقات المصرية البرازيلية ويفتح آفاقًا جديدة للعمل المشترك.

وأكد الدكتور سامح الحفني أهمية الاستفادة من التجارب الدولية المتقدمة في تطوير منظومة الطيران المدني، مشيرا إلى ما تتمتع به البرازيل من خبرات واسعة في صناعة الطيران، وفي مقدمتها شركة «إمبراير»، بما يعزز فرص التعاون في مجالات صناعة الطائرات والتدريب وتبادل الخبرات المتخصصة.

كما استعرض الجانب البرازيلي أحدث التطورات في مجال صناعة الطائرات والمحركات، وما تشهده من جهود متواصلة نحو تطوير قدراتها الفنية والتكنولوجية.

كما بحث الجانبان عددًا من الموضوعات المطروحة على أجندة منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، والاستعدادات للجمعية غير العادية المقبلة، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك و الالتزامات الاقليميه للتكتلات الاقليميه للنقل الجوى.

وتطرق اللقاء إلى سبل توسيع آفاق التعاون لتشمل القارة الافريقية، وتعزيز أطر الدعم والتعاون عبر القارات بما يخدم مصالح الدول النامية، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات والقدرات المصرية والبرازيلية في دعم نمو قطاع الطيران، وتعزيز حركة النقل الجوي والتكامل بين مختلف الأسواق

كما تناول اللقاء سبل التنسيق بشأن مؤتمر الطيران «. (ICAO AT Conference/7 >>، وتبادل الرؤى حول أبرز القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، في ضوء ترؤس البرازيل للمؤتمر، والتأكيد على أهمية توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق الدولي نحو مستقبل مستدام للنقل الجوي، بما يراعي مختلف المعايير والإمكانات والقدرات لدى الدول الاعضاء بمنظمة الطيران المدني الدولي

ومن جانبه، أعرب Tiago Faierstein، الرئيس التنفيذي للوكالة الوطنية للطيران المدني البرازيلية، عن تقديره للعلاقات التي تجمع مصر والبرازيل، مشيدًا بالفرص المتاحة لتطوير التعاون في مجال الطيران المدني، ومؤكدًا حرص الجانب البرازيلي على مواصلة التنسيق مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

كما أكد أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به مصر والبرازيل على المستويين الإقليمي والدولي، لاسيما من خلال منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، معربًا عن تطلعه إلى استمرار العمل المشترك بين الجانبين.