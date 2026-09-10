شبورة كثيفة والحرارة تسجل 42 درجة.. طقس الجمعة في مصر

حالة الطقس غدا .. حذّرت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تكون الشبورة المائية غدًا الجمعة، والتي قد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى معظم محافظات شمال البلاد خلال ساعات الصباح الباكر، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

كما توقعت استمرار الأجواء الصيفية المستقرة مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، لتظل حول معدلاتها الصيفية المعتادة أو أعلى منها قليلًا، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة.

لماذا حذرت الأرصاد من الشبورة المائية غدًا؟

ناشدت الدكتورة منار غانم قائدي المركبات والمسافرين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة خلال فترات تكون الشبورة المائية، مع الالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات آمنة بين السيارات حفاظًا على سلامة الجميع، مشيرة إلى أن الشبورة تعد الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرًا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع احتمالية كثافتها على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى معظم محافظات شمال البلاد.

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ما درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة؟

أكدت منار غانم أن البلاد تشهد استمرارًا للأجواء الصيفية المستقرة مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، لتظل حول معدلاتها الصيفية المعتادة أو أعلى منها قليلًا، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وتبلغ درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدًا على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 36 درجة، في حين تسجل درجات الحرارة ارتفاعًا ملحوظًا على جنوب الصعيد، حيث تصل العظمى إلى 42 درجة والمحسوسة إلى 43 درجة مئوية.



ما سبب ارتفاع الرطوبة والإحساس بالحرارة؟

أوضحت المتنبئ الجوي أن البلاد تتأثر حاليًا بامتداد مرتفع العروض الوسطى، إلى جانب كتل هوائية قادمة من البحر المتوسط، وهي أقل حرارة مقارنة بالكتل التي أثرت على البلاد خلال الأيام الماضية، لكنها لا تزال محملة بكميات من بخار الماء، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة وزيادة الإحساس بدرجات الحرارة، خاصة خلال فترات النهار، رغم الانخفاض الطفيف المتوقع في درجات الحرارة.



كيف يكون الطقس غدًا في محافظات مصر؟

توقعت غانم أن يكون الطقس غدًا معتدلًا إلى مائل للحرارة خلال ساعات الصباح، مع ظهور بعض السحب المنخفضة التي قد تساعد على تحسين الأجواء، قبل أن تسود أجواء حارة على محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما تكون الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، ومع حلول فترات الليل تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، خاصة في المناطق الداخلية.

هل تنشط الرياح غدًا الجمعة؟

لفتت غانم إلى أن طقس الغد سيشهد نشاطًا للرياح على أغلب المحافظات بسرعات تتراوح ما بين 30 إلى 35 كم/س، وهو ما يساعد على تحسين الإحساس بالأجواء، خاصة في الأماكن المفتوحة والمكشوفة، إلى جانب إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق من حلايب وشلاتين ومحافظة الوادي الجديد، وهو ما يستدعي الانتباه خلال التحرك في تلك المناطق.



ما حالة البحر المتوسط غدًا؟

أشارت الدكتورة منار غانم إلى أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 5ر1 متر إلى مترين، مناشدة المصطافين ورواد الشواطئ ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والتواجد في الأماكن الآمنة والقريبة من الشاطئ، مع مراعاة طبيعة حالة البحر خلال فترات التواجد على الشواطئ.



هل هناك فرص لسقوط الأمطار غدًا؟

أكدت غانم أن فرص هطول الأمطار تكون ضعيفة جدًا، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق من حلايب وشلاتين، لتظل فرص الأمطار محدودة في ظل استمرار الأجواء الصيفية المستقرة على معظم أنحاء البلاد.



ما النصائح المهمة للمواطنين مع ارتفاع الحرارة والرطوبة؟

نصحت الدكتورة منار غانم المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، والوجود في أماكن جيدة التهوية، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية، خاصة أن البلاد تمر بفترة انتقالية قد تشهد تغيرات سريعة في الأحوال الجوية، وهو ما يجعل متابعة التحديثات الجوية مهمة خلال الفترة المقبلة.



ماذا تتوقع الأرصاد لدرجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل؟

توقعت غانم أن تشهد درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل استقرارًا نسبيًا، لتتراوح العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 34 إلى 35 درجة، مع استمرار الشبورة المائية باعتبارها أبرز الظواهر الجوية المؤثرة، وهو ما يعني استمرار الحاجة إلى توخي الحذر خلال فترات تكون الشبورة، خاصة بالنسبة لقائدي المركبات والمسافرين في ساعات الصباح الباكر.

هل تنخفض درجات الحرارة منتصف الأسبوع المقبل؟

قالت الدكتورة منار غانم إنه اعتبارًا من منتصف الأسبوع المقبل أو مع نهايته، قد تشهد البلاد مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، الأمر الذي يساعد على ظهور السحب وتراجع درجات الحرارة، مع احتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية، بما يشير إلى تغير محتمل في حالة الأجواء مع تقدم أيام الأسبوع المقبل.



ما أبرز الظواهر الجوية التي يجب متابعتها؟

تظل الشبورة المائية أبرز الظواهر الجوية المؤثرة خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع احتمالية أن تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق خلال ساعات الصباح الباكر، بالتزامن مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ونشاط الرياح على أغلب المحافظات بسرعات تتراوح ما بين 30 إلى 35 كم/س، بينما تستمر الأجواء الحارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتكون شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

ما أهم أرقام طقس الجمعة في مصر؟

تسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدًا على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، بينما تبلغ المحسوسة 36 درجة، في حين تصل العظمى على جنوب الصعيد إلى 42 درجة والمحسوسة إلى 43 درجة مئوية، وتتراوح سرعات الرياح على أغلب المحافظات ما بين 30 إلى 35 كم/س، بينما يتراوح ارتفاع أمواج البحر المتوسط ما بين 5ر1 متر إلى مترين، مع استمرار فرص هطول الأمطار الضعيفة جدًا واحتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من حلايب وشلاتين.