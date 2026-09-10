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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

معرض العلمين.. مصر للطيران تتوسع في الخدمات الأرضية بعقد جديد مع Global Aviation Services

مصر للطيران للخدمات الأرضية
مصر للطيران للخدمات الأرضية
نورهان خفاجي

وقع الاتفاقية من جانب شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية كل من خالد عطوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية ومن جانب شركة Global Aviation Services المهندس طارق أمان إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة بحضور المهندس أحمد أمان إبراهيم، المدير التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس عمر طارق أمان نائب المدير التنفيذي والكابتن مجدي محمد علي مدير عام المحطات والتدريب والسيدة نانسي عمر، مدير عام التسويق والاتفاقيات.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لمعرض العلمين الدولي للطيران، وقعت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية عقدًا جديدًا لتقديم خدمات المناولة الأرضية مع شركة Global Aviation Services، في إطار استراتيجية الشركة للتوسع في تقديم خدماتها وتعزيز التعاون مع مختلف شركاء صناعة النقل الجوي.

وبموجب التعاقد، تتولى شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية تقديم خدمات المناولة الأرضية لرحلات شركات الطيران التي تمثلها شركة Global Aviation Services بالمطارات المصرية، بما يسهم في دعم حركة التشغيل وزيادة حجم الأعمال وتعزيز الإيرادات.

ومن جانبه أكد خالد عطوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، أن توقيع هذا التعاقد يمثل إضافة جديدة إلى تعاقدات الشركة، ويعكس ثقة شركاء صناعة النقل الجوي في مستوى الخدمات التي تقدمها مصر للطيران للخدمات الأرضية.

وأضاف عطوة أننا نحرص على مواصلة تنفيذ خطتنا التوسعية، من خلال جذب المزيد من التعاقدات وتعزيز شراكاتنا مع شركات الطيران ووكالات خدمات الطيران، بما يدعم أهدافنا في زيادة حجم الأعمال وتعظيم العائد، ويأتي توقيع هذا العقد مع Global Aviation Services ليؤكد ثقة الشركة في خبرة وإمكاناتنا التشغيلية، وقدرتنا على تقديم خدمات مناولة أرضية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وقال المهندس طارق أمان إبراهيم، رئيس مجلس إدارة Global Aviation Services "اننا سعداء بالتعاون مع مصر للطيران للخدمات الأرضية، ونثق في خبراتها وإمكاناتها التشغيلية، ونتطلع إلى أن تمثل هذه الاتفاقية بداية لشراكة ناجحة وممتدة بين الجانبين.

ويأتي هذا التعاقد في إطار توجه شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية نحو تنمية أعمالها مع شركات الطرف الثالث، وتنويع قاعدة عملائها، وتعظيم الاستفادة من قدراتها التشغيلية والبشرية، بما يدعم خطط النمو المستهدفة ويعزز من تنافسيتها في سوق خدمات المناولة الأرضية.

جدير بالذكر أن شركة Global Aviation Services من الشركات الحديثة المنضمة إلى سوق خدمات الطيران والوكالات في مصر، ويعكس التعاقد معها ثقة الشركاء في الخبرات المتراكمة والإمكانات البشرية والتشغيلية التي تتمتع بها شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية.

مصر للطيران مصر للطيران للخدمات الأرضية وزارة الطيران

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