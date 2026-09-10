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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منع الإنجاب دون علم الزوج أو الزوجة «خيانة».. أزهري يوضح

الإنجاب
الإنجاب
رحمة سمير

أكد الشيخ مصطفى شلبي الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، أن من أهم مقاصد الزواج الإنجاب، مستشهدًا بقول الله- تعالى- في كتابه الكريم: «وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً».

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام» مع الإعلامي مصعب العباسي، أن الزواج لا يُختزل في العلاقة، وأن الأديان جميعها تحدثت عن مقاصد الزواج، ومنها الحفاظ على النسل.

ولفت إلى أنه لا يحق لكل زوج أن يمنع الآخر من الإنجاب طوال الوقت، مشيرًا إلى أن من يفعل ذلك؛ يخالف مقاصد الزواج، ولذلك قد يكون هناك اتفاق بين الزوجين على تأجيل الإنجاب لفترة، لكن لا يكون القرار مستمرًا.

وأشار إلى أن الزواج شراكة بين الطرفين، وأنه ليس من المعقول أن يقوم أحد الطرفين بمنع الإنجاب دون علم الآخر، لأن ذلك يمثل خيانة.

منع الإنجاب الزوج الزوجة أزهري النسل

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