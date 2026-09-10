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رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشروع إعادة إحياء منطقة “نزلة السمان”
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بـ 6 محاور رئيسية.. تفاصيل مخطط الحكومة لإعادة إحياء "نزلة السمان" بالشراكة مع المجتمع المحلي

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
كتب محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة مستجدات مشروع إعادة إحياء منطقة "نزلة السمان".

حضر الاجتماع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندسة راندة المنشاوي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والدكتورة هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة، والمهندس مصطفى عبدالوهاب، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والدكتور هشام الليثي، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وحسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، والمهندس محمد الخطيب، استشاري المشروع، ومحمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت السياحية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية الكبيرة لمشروعات تطوير وإعادة إحياء المناطق المحيطة بالأهرامات، لافتاً إلى أن مخطط إعادة إحياء منطقة "نزلة السمان" يأتي في إطار رؤيةٍ شاملةٍ تهدف إلى الارتقاء بالخدمات السياحية والفندقية، وتوفير بنيةٍ تحتيةٍ عصريةٍ تليق بمكانة مصر التاريخية؛ بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المقومات الفريدة للمنطقة، وجذب المزيد من حركة السياحة العالمية والمحلية.

واستعرض المهندس محمد الخطيب، استشاري مشروع منطقة "نزلة السمان"، المخطط التفصيلي للمنطقة؛ موضحاً أنها تُمثل امتداداً عمرانياً لموقعٍ تراثيٍ عالميٍ، وتضم مجتمعاً محلياً مستقراً، مؤكداً أن النهوض بالمنطقة يُمثل فرصةً تنمويةً حقيقيةً، لاسيما في إطار الجهود المبذولة حالياً لضمان تحقيق المشاركة المجتمعية، واعتبار المجتمع المحلي شريكاً في التنمية، وتحقيق التوازن بين حماية الأثر، والتنمية السياحية، والاستقرار الاجتماعي.

وأضاف أن مخطط المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات يهدف إلى تحويل منطقة "نزلة السمان" إلى وجهةٍ سياحيةٍ ثقافيةٍ عالميةٍ، تتكامل مع المتحف وهضبة الأهرامات، وتجمع بين خدمات الضيافة، والأنشطة الثقافية، والمناطق المفتوحة؛ ويتم ذلك من خلال الارتقاء بجودة البيئة العمرانية، واستغلال القيمة التراثية والبصرية للموقع، وخلق مناطقِ ضيافةٍ وترفيهٍ وثقافةٍ جاذبةٍ، لافتاً إلى أن الرؤية الاستراتيجية للمنطقة لعام 2030 تستهدف جعل المنطقة جزءاً لا يتجزأ من تجربة زيارة الأهرامات، وتحويلها إلى بيئةٍ حيةٍ ومستدامةٍ للسكن والعمل والزيارة، بما يدعم منظومة السياحة الثقافية المستدامة.

واستعرض المهندس محمد الخطيب محاور الإحياء العمراني لمنطقة "نزلة السمان"؛ موضحاً أنها ترتكز على ستة محاور رئيسية، تشمل: الحفاظ على القيمة الأثرية، والمشاركة المجتمعية، والإحياء العمراني، والحركة والربط، والإدارة والتمويل، والتنمية السياحية، لافتاً في الوقت ذاته إلى أهداف المخطط التفصيلي المتمثلة في حماية القيمة الأثرية والمشهد البصري للأهرامات، وتنظيم وضبط العمران، وتحسين البيئة العمرانية والبنية التحتية، وخلق اقتصادٍ سياحي محلي مستدام، ودمج المجتمع المحلي في عملية التنمية.

وحول الإطار التخطيطي للمنطقة، لفت استشاري المشروع إلى أنه يتضمن منظومةً متكاملةً للنقل والحركة، وأنشطةِ ضيافةٍ، وأسواقا ومطاعمَ، وساحاتِ زوارٍ، ومناطقَ للسكن، وحرفا، وأنشطةٍ محليةٍ وثقافيةٍ، وخدماتٍ مجتمعيةٍ، ومدارسَ، ومراكزَ صحيةٍ، ومساراتٍ للمشاة والدراجات، وفنادقَ وبيوتَ ضيافةٍ محليةٍ، إلى جانب تجاربَ سياحيةٍ مجتمعيةٍ كالساحات العامة المفتوحة المخصصة للاحتفالات والعروض الفنية، ومجمعٍ حرفيٍ يضم ورشَ إنتاجٍ وقاعاتِ تدريبٍ ومنافذَ بيعٍ؛ لتمكين الزائرين من معايشة أسلوب حياة المجتمع المحلي.

كما تطرق المهندس محمد الخطيب إلى مشروعات البيئة والاستدامة ضمن المخطط؛ والتي تشمل: إدارة النفايات وإعادة التدوير المجتمعي، وبرنامج التشجير والممرات الخضراء، وتوظيف الطاقة الشمسية للمرافق، منوهاً إلى أن جهود التنفيذ تتم عبر تنسيقٍ وشراكةٍ متكاملةٍ بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة السياحة والآثار، ومحافظة الجيزة، والوزارات والجهات المعنية، إلى جانب أهالي المنطقة، والجمعيات الأهلية، والقطاع الخاص، والجهات الأكاديمية والاستشارية.

نزلة السمان الخدمات السياحية والفندقية حركة السياحة العالمية والمحلية القيمة الأثرية

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