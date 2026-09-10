بحضور رئيس موريشيوس.. موفد الأوقاف يشارك في احتفالات المولد النبوي

شاركت سفارة جمهورية مصر العربية في موريشيوس، بالتعاون مع مؤسسة الحق القدرية، في احتفالات المولد النبوي الشريف، بحضور دراميل جوكول - رئيس جمهورية موريشيوس، والدكتور نافين رامغولام - رئيس مجلس الوزراء، وعدد من أعضاء البرلمان، وأعضاء السلك الدبلوماسي، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة، في احتفال عكس ما يحظى به المولد النبوي الشريف من مكانة في نفوس المسلمين بموريشيوس.

وأحيا الاحتفال الشيخ يوسف حلاوة - موفد وزارة الأوقاف المصرية، الذي شارك في إحياء أسبوع احتفالات المولد النبوي الشريف، من خلال عدد من الفعاليات والمساجد التي أحيت ذكرى مولد سيدنا محمد ﷺ، في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة الأوقاف في دعم التواصل الديني والعلمي مع مسلمي موريشيوس.

وأعرب المشاركون عن خالص شكرهم وتقديرهم لوزارة الأوقاف المصرية وللأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، لما تقدمه الوزارة من عون واهتمام بمسلمي موريشيوس.

وأشادوا بإيفاد فضيلة الشيخ يوسف حلاوة إلى موريشيوس للمشاركة في إحياء احتفالات المولد النبوي الشريف في عدد من المساجد، معربين عن تطلعهم إلى مزيد من التعاون مع وزارة الأوقاف المصرية.

وتأتي هذه المشاركة؛ في إطار حرص وزارة الأوقاف المصرية على تعزيز التواصل والتعاون مع المؤسسات الدينية في مختلف دول العالم، وتقديم الخبرات العلمية والتدريبية، ودعم الأئمة والقيادات الدينية، بما يسهم في نشر صحيح الدين وترسيخ القيم الإسلامية السمحة، وتعزيز جسور التواصل بين مصر وأشقائها من المسلمين في مختلف الدول.