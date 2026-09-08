وزير الأوقاف السابق: التحدث في الشأن العام بغير علم يضر بالمصلحة الوطنية

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن مفهوم النقد الحقيقي يتجاوز مجرد إبراز السلبيات أو التشويه، ليشمل الإنصاف وتمييز الجيد من الرديء، مشددًا على أن النقد العلمي البناء يجب أن يصدر عن متخصصين وأن يقترن بطرح حلول وتصورات عملية للمشكلات بدلاً من التقييم العشوائي.

وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج "المواطن والمسؤول"، المذاع على قناة "المحور"، أن الإنصاف الأخلاقي والوطني يتطلب الإشادة بالإنجاز وإبراز الإيجابيات، مؤكدًا أن كلمة النقد في أصلها اللغوي والاصطلاحي تعني التمييز القائم على الاستحسان والاستهجان المنضبطين، وليس الانتقاص المجرد.

وحذر وزير الأوقاف السابق، من خطورة الحديث في الشأن العام وتصدر مشهد الفتوى أو التحليل دون امتلاك المعطيات والدراسة الكافية، لافتًا إلى أن الحكم بالإخفاق على أي تجربة دون دراسة البدائل يُعد مسلكًا غير علمي، مشبهًا ذلك بمنهج علماء العربية في التحري وعدم التسرع في التخطئة، مؤكدًا على ضرورة إسناد التقييم لجميع القضايا إلى أهل الاختصاص؛ ففي الشأن الاقتصادي يُرجع للخبير المختص، وفي الملفات الأكاديمية للمختص الأكاديمي، لمنع ظاهرة التحدث في غير الاختصاص وما ينتج عنها من ضرر بالمصلحة الوطنية.

وشدد الدكتور محمد مختار جمعة على أن الإعلام الهادف يقع على عاتقه دور محوري لا يقتصر على طرح الأزمات فحسب، بل يمتد إلى إضاءة الطريق أمام المسؤولين باقتراحات ورؤى واضحة تساهم في العلاج، مؤكدًا على أن المسار الإصلاحي يتطلب دعم الكفاءات وتسليط الضوء على النماذج الوطنية الناجحة التي تخدم مجتمعها، بعيدًا عن المزايدات السطحية أو محاولات إثارة الجدل.