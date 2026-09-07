وزير الأوقاف السابق يعلق على واقعة سداد مؤخر الصداق بعملات معدنية.. ماذا قال؟

علق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، على واقعة أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أقدم مواطن على سداد مؤخر صداق طليقته داخل المحكمة باستخدام عملات معدنية من فئتي الجنيه والنصف جنيه، ووضعها داخل 3 شكاير.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة في تعليقه على الواقعة: «لون من الإسراف في الخصومة لا يليق بحق العشرة بين الزوجين.. ولا تنسوا الفضل بينكم».

تفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل

وأثارت الواقعة تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انقسمت آراؤهم بشأن تصرف الزوج، بين مؤيد ومعارض، حيث اعتبر البعض أن اللجوء إلى العملات المعدنية بهذه الطريقة يعكس مبالغة في الخصومة بين الطرفين بعد انتهاء العلاقة الزوجية.

وربط بعض المتابعين الواقعة بأزمة نقص العملات المعدنية المتداولة في الأسواق، حيث علق أحدهم بشكل ساخر بأن المواطن قد يكون السبب في أزمة نقص العملة المعدنية، في إشارة إلى الكمية الكبيرة من العملات التي استخدمها في سداد المبلغ المستحق لطليقته.

في المقابل، رأى آخرون أن ما حدث يعكس ما وصفوه بـ«الفجور في الخصومة»، مؤكدين أن انتهاء الحياة الزوجية لا يعني بالضرورة التخلي عن الاحترام المتبادل، خاصة إذا كانت هناك سنوات من العشرة والمعاشرة بين الزوجين.

واستشهد عدد من المتابعين بقول الله تعالى: «ولا تنسوا الفضل بينكم»، باعتبارها دعوة إلى مراعاة ما كان بين الزوجين من مودة وعشرة، حتى في حال انتهاء العلاقة بالطلاق ووجود خلافات بين الطرفين.

وفي المقابل، أبدى بعض الرجال تأييدهم لتصرف المواطن، معتبرين أن سداد المبلغ بهذه الطريقة قد يكون رد فعل على خلافات أو مواقف سابقة بين الزوجين، فيما ذهب بعض التعليقات إلى تبرير التصرف بعبارات تتعلق بالخلافات بين الرجال والنساء.

وعلى الجانب الآخر، انتقدت العديد من السيدات الواقعة، واعتبرن أن سداد المؤخر بهذه الصورة لا يليق بما يفترض أن تكون عليه العلاقة الإنسانية بين الزوجين حتى بعد الانفصال، ورأين أن التصرف قد يعكس قدرًا كبيرًا من الغضب والمرارة تجاه الزوجة السابقة.