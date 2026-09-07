جنوب لبنان يشتعل.. إصابة جنديين إسرائيليين خلال اشتباكات مع عناصر حزب الله

أعلن جيش الاحتلال يوم الاثنين عن إصابة جنديين إسرائيليين بجروح طفيفة في اشتباك مع عنصر من حزب الله قرب قلعة بوفورت جنوب لبنان في وقت سابق من اليوم.

ووفقاً لجيش الاحتلال كانت قوات وحدة الاستطلاع التابعة للواء جولاني تقوم بعمليات مسح في منطقة بوفورت عندما أطلق مسلح من حزب الله، كان مختبئاً داخل مبنى، النار عليهم بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأُصيب جنديان بجروح طفيفة ونُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج وأكد الجيش الإسرائيلي أنه تم إبلاغ عائلتيهما.

وردّ الجنديان بإطلاق النار وقصفا المبنى بالمدفعية، ما أسفر عن مقتل مسلح حزب الله،

وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه قصف مواقع أخرى تابعة لحزب الله في جنوب لبنان رداً على إطلاق النار، بما في ذلك مستودعات أسلحة ومراكز قيادة.