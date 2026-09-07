غارات إسرائيلية بجنوب لبنان تسفر عن استشهاد 9 أشخاص

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في بلدة كفررمان بجنوب لبنان ، أدت إلى استشهاد 9 أشخاص، بينهم رضيعان، وإصابة 5 آخرين، إثر غارة جوية استهدفت مبنى من ثلاثة طوابق ما أدى إلى تدميره بالكامل.

وسارعت فرق الإسعاف التابعة للجمعيات الصحية إلى المكان، وعملت على رفع الأنقاض وانتشال جثامين الشهداء، بينهم رضيعان، ونقل الجرحى إلى المستشفيات.

وفي اعتداء آخر، استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة مدنية في كفررمان، ما أدى إلى استشهاد المسعفين .

كما شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي في الوقت نفسه سلسلة غارات على النبطية الفوقا وعربصاليم، حيث أدت إحدى الغارات إلى تدمير منزل المواطن موسى شرارة. وكانت قوات الاحتلال قد وجّهت إنذاراً بإخلاء مبنى في بلدة دير الزهراني، قبل أن تستهدفه الطائرات الحربية وتدمّره بعد نحو 22 دقيقة من صدور الإنذار.