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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سقط من الطابق الثالث.. أطباء منفلوط المركزي ينجحون في إنقاذ حياة شاب بعد جراحة عاجلة بالمخ

فريق طبي بمستشفى منفلوط المركزي ينج في إنقاذ حياة شاب واستعادة وعيه بالكامل بعد جراحة عاجلة بالمخ
فريق طبي بمستشفى منفلوط المركزي ينج في إنقاذ حياة شاب واستعادة وعيه بالكامل بعد جراحة عاجلة بالمخ
إيهاب عمر

نجح فريق طبي بمستشفى منفلوط المركزي بأسيوط في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 25 عامًا، واستعادة وعيه بشكل كامل خلال 5 أيام فقط، بعد وصوله للمستشفى في حالة غيبوبة تامة إثر تعرضه لحادث سقوط مفاجئ من الطابق الثالث.

وكان المستشفى قد استقبل الشاب وهو يعاني من انخفاض حاد في درجة الوعي (وصل إلى 4/15)، حيث أظهرت الفحوصات والأشعة المقطعية الفورية وجود نزيف حاد وكبير بالفص الأيسر للمخ مع وجود تأثير ضاغط شديد على الأنسجة. وعلى الفور، تم رفع درجة الاستعداد وإدخال المريض لغرفة العمليات لإجراء جراحة دقيقة لتفريغ النزيف والسيطرة على مصدره.

وأُجريت العملية بنجاح تحت إشراف الدكتور مصطفى الكاشف، استشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بجامعة أسيوط ، وبمشاركة فريق طبي متميز ضم الدكتور عمرو المقدم رئيس قسم العمليات والتخدير، و الدكتور محمود إكرام أخصائي التخدير، ود. مارجريت سيف فؤاد نائب قسم العمليات، وبمعاونة طاقم التمريض.

وعقب نقل المريض إلى وحدة العناية المركزة، شهدت حالته تحسنًا تدريجيًا ملحوظًا في درجة الوعي حتى استعاد وعيه بالكامل بفضل الله، وتقرر خروجه من المستشفى بحالة صحية ممتازة بعد 5 أيام فقط.

ومن جانبه أشاد الدكتور محمد جمال احمد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بهذا الإنجاز من الفريق الطبي وإدارة مستشفى منفلوط المركزي الممثلة في الدكتور أسامة عبد المعطي مدير المستشفى، و الدكتور محمود إمام وكيل المستشفى ومدير الهيئة الطبية، و الدكتور وليد سيد نائب المدير، و الدكتور أسماء أبو الفضل نائب المدير، مقدرين الجهد الكبير المبذول وسرعة التدخل التي أنقذت حياة المريض.

وأكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن سرعة ودقة التعامل مع حالات حوادث وإصابات المخ الحرجة بالمستشفيات المركزية تُعد العامل الأساسي في إنقاذ أرواح المواطنين وتحقيق نسب تعافٍ عالية.

مستشفى منفلوط المركزي فريق طبي أسيوط إنقاذ حياة شاب غيبوبة تامة حادث جراحة دقيقة

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