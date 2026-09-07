كريم بدوي: مصر للبترول ركيزة أساسية في تأمين احتياجات السوق المحلية

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن شركة مصر للبترول تضطلع بدور محوري في تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، وتوفيرها بمختلف محافظات الجمهورية، بما يجعلها ركيزة أساسية في منظومة تسويق وتوزيع المنتجات البترولية، مشيدًا بما حققته الشركة من نتائج أعمال وما تبذله من جهود لتطوير خدماتها وتعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة مصر للبترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2025/2026، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وعدد من قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، ووكيل أول الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، والمحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.

وأكد المهندس كريم بدوي أهمية استمرار الشركة في تنفيذ خطتها الطموحة لتطوير محطات التموين والخدمة ورفع كفاءتها، والتي تستهدف تطوير نحو 130 محطة سنويًا، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه المحطات التي تم تطويرها، وما تعكسه من تطور ملموس في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يقدم صورة مشرفة لشركة مصر للبترول وإمكاناتها.

ووجه الوزير بمواصلة الالتزام بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية، خاصة في أنشطة نقل وتداول المنتجات البترولية، والتأكد من التطبيق الكامل لاشتراطات السلامة وتأمين عمليات النقل والتداول، حفاظًا على الأرواح والممتلكات واستدامة التشغيل.

كما شدد على أهمية مواصلة تطوير أنشطة تموين الطائرات والسفن، ورفع كفاءة أصول الشركة ومنشآتها، وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها، بما يدعم قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية ويفتح المجال أمام مزيد من التوسع في الأسواق الخارجية، بالتوازي مع رفع كفاءة التشغيل وتعظيم العائد من الأصول.

ومن جانبه، استعرض المهندس محمد ماجد بخيت، رئيس شركة مصر للبترول، أبرز نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي 2025/2026، موضحًا أن إجمالي إيرادات الشركة تجاوز 230 مليار جنيه، فيما تخطت إجمالي مبيعاتها 8 ملايين طن من المنتجات البترولية، وبلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة نحو مليار جنيه.

وأشار إلى أن الشركة واصلت جهودها لتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية وتوفيرها بمختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب تطوير منظومة شحن ومراقبة أرصدة المنتجات البترولية، باستثمارات بلغت 180 مليون جنيه، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة وتوزيع المنتجات وضمان استدامة الإمدادات.

وأشار رئيس الشركة إلى تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير أنشطة تموين الطائرات والسفن باستثمارات بلغت 31 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ خطة متكاملة لإحلال وتطوير ورفع كفاءة الآلات والمعدات والمنشآت التابعة للشركة، باستثمارات بلغت 321 مليون جنيه، بما يدعم كفاءة التشغيل ويحافظ على الأصول ويرفع قدرتها التنافسية.

وفي إطار استراتيجية الشركة للتوسع خارج السوق المحلية وتعزيز حضورها الإقليمي، أشار المهندس محمد ماجد بخيت إلى نجاح «مصر للبترول» في فتح أسواق خارجية جديدة، من خلال افتتاح منافذ لها خارج مصر لأول مرة في عدد من الدول من بينها ليبيا ورواندا ومالطا، بما يمثل خطوة هامة نحو توسيع نطاق أعمال الشركة والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها في الأسواق الخارجية.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، أوضح رئيس الشركة مواصلة تطبيق أعلى إجراءات الحماية والوقاية وتأمين المنشآت والمعدات والممتلكات، واستكمال منظومات الإطفاء والإنذار الآلي بالمستودعات والمحطات والمطارات والموانئ ومجمع خلط الزيوت، باستثمارات بلغت 404 ملايين جنيه.

وأكد أن هذه الجهود أسهمت في تحقيق صفر إصابات وصفر وفيات خلال العام المالي 2025/2026، بما يعكس الالتزام بتطبيق منظومة متكاملة للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة في مختلف مواقع وأنشطة الشركة.