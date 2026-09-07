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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مسؤول الاتصال السياسي بالوفد: تفعيل الربط الإلكتروني هو الحل لإنهاء معاناة مرضى نفقة الدولة

سيد طه فايز مسؤول الإتصال السياسي لشؤون وزارة الصحة بحزب الوفد
سيد طه فايز مسؤول الإتصال السياسي لشؤون وزارة الصحة بحزب الوفد
معتز الخصوصي

قال سيد طه فايز  مسؤول الإتصال السياسي لشؤون وزارة الصحة بحزب الوفد، إن تطبيق منظومة التحول الرقمي داخل مستشفيات وزارة الصحة تحولت في الواقع العملي إلى “رقمنة مع وقف التنفيذ”، مشيرا إلى أنه رغم الدعم الكبير من القيادة السياسية لتطوير القطاع الصحي وتخفيف العبء عن المواطنين إلا أن البيروقراطية الميدانية ما زالت تُكبّل هذه الجهود وتُعطل وصول ثمارها إلى المريض المصري.

​وأوضح سيد طه فايز ، أن اشتراط تقديم المريض برنت تأمينات من هيئة التأمينات الإجتماعية  ورقي مختوم بختم النسر إلى جانب مستند من هيئة التأمين الصحي  لرفعهما على منظومة المجالس الطبية المتخصصة علي الرغم من وجود ربط إلكتروني فعلي  بين هيئة التأمين الصحي والمجالس  وهذا الشرط للحصول على قرارات العلاج على نفقة الدولة، يمثل تناقضًا صريحًا مع فلسفة الشمول الرقمي والربط الشبكي بين مؤسسات الدولة.

​وأضاف أن تأخر صدور القرارات لأكثر من شهر بسبب نقص الفحوصات أو المستندات يُعرض حياة آلاف المرضى للخطر ، مطالبا وزارة الصحة بإجراء تعديل برمجي فوري يُلزم النظام الإلكتروني برفض الطلبات غير المكتملة منذ اللحظة الأولى، لتنبيه المريض بالمستندات الناقصة فورًا بدلاً من انتظار أسابيع لتلقي الرفض ، و ​تفعيل الربط الإلكتروني اللحظي: بين وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي (التأمينات) وهيئة التأمين الصحي، لإنهاء رحلة المعاناة والتنقل بين الهيئات ، واعتماد قرارات اللجان الثلاثية الصادرة  من مستشفيات وزارة الصحة  والتي ستتولي تنفيذ التدخل الطبي دون الحاجة للمراجعة الطبية.

وتساءل: كيف لوزارة الصحة أن تُشكك في قرارات اللجان الثلاثية التي شكلتها بنفسها وتطالب بإعادة عرضها للجان اخري بينما تُعد هذه اللجان هي الجهة المسؤولة ذاتها عن تنفيذ الإجراء الطبي للمريض؟.

​ونوه مسؤول الإتصال السياسي بالوفد، في ختام تصريحه على أن منظومة التحول الرقمي ليست مجرد شعارات، بل هي أداة جوهرية لحفظ كرامة المريض المصري وضمان حقه في العلاج دون عناء .

سيد طه فايز مسؤول الإتصال السياسي لشؤون وزارة الصحة بحزب الوفد التحول الرقمي مستشفيات وزارة الصحة القيادة السياسية

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