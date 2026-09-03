مدبولى: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التخطيط يجعل المواطن قادرا على معرفة ما تم إنجازه

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن أهمية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التخطيط يجعل المواطن قادر علي معرفة ما تم إنجازه من مشروعات في اي محافظة في مصر في جميع المجالات والقطاعات.

وقال رئيس الوزراء إن حسن هيكل عضو في لجان استشارية وليس مستشار لرئيس الوزراء وهناك فرق بين مستشار يعمل يوميا بالمجلس وأعضاء اللجان الاستشارية .

وأضاف أن ما طرحه بشأن مقايضة قناة السويس وجهة نظر الشخص نفسه هو وليس توجه دولة، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أصدر بيانا فوريا بنفي ما تم طرحه من قبل حسن هيكل والذي يتناول فكرة نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري، في مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية للحكومة.