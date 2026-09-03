مدبولي: وضعنا سيناريوهات حتى 2030 تحسبا لاستمرار تداعيات الحرب

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن أحد السيناريوهات حتى 2030 هو استمرار الحرب، لسنوات، ووزارة التخطيط وضعت هذا السيناريو، وكيف ستتعامل الدولة مع هذا الأمر.

أسعار البترول زادت الضعف عالميا بسبب الحروب والاضطرابات العالمية

أضاف، "برغم ارتفاع الأسعار، وعبئه على الدولة المصرية، نجحت الدولة في التعامل مع هذا التحدي طوال فترة الصيف، من كهرباء وبترول، وللأسف أسعار البترول زادت الضعف عالميا بسبب الحروب والاضطرابات العالمية".

وقال "هناك مستهدف محدد لطمأنة المواطنين والخبراء، مثل الدين الخارجي، له سقف محدد لا نتجاوزه، والمستهدف أن يشهد الدين الخارجي تناقصا سنويا ما بين 1.5 إلى 2 مليار دولار، بتوطين الصناعة لتقليل فاتورة الاستيراد، وغيرها من الإجراءات، وسنعرض بالأرقام كل ما يرتبط بالأداء المالي".



