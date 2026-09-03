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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

على رأسها ChatGPT وجروك .. عطل مفاجئ يضرب منصات الذكاء الاصطناعي الشهيرة

منصات الذكاء الاصطناعي
منصات الذكاء الاصطناعي
شيماء عبد المنعم

تعرضت كبرى منصات ونماذج الذكاء الاصطناعي حول العالم لعطل مفاجئ وغير متوقع، مما أدى إلى توقف الخدمة عن ملايين المستخدمين وشلل شبه تام في أدوات التطوير والعمل اليومية.

وفقا لمنصة رصد أعطال الإنترنت downdetector، لوحظ ارتفاع حاد وقياسي في بلاغات المستخدمين بشأن توقف الخدمات التالية:

- OpenAI (ChatGPT): أبلغ أكتر من 2789 مستخدم عبر موقع downdetector عن وجود عطل في روبوت الدردشة ChatGPT، حيث تسبب توقف مفاجئ في استجابة النموذج وتأخر في معالجة الأوامر لمستخدمي النسخة المجانية والمدفوعة.

OpenAI 

- Claude AI: فيما أصاب نموذج كلود من أنثروبيك شلل في عمليات المعالجة والولج إلى المنصة، حيث أبلغ حوالي 6332 مستخدم عن وجود انقطاع في جميع خدمات المنصة من ضمنها كلود كود وروبوت الدردشة.

- Grok: تسبب انقطاع جروك التابعة لمنصة “إكس” بشكل مفاجئ في توقف الخدمة لدى قطاع واسع من المستخدمين، فقد أبلغ أكثر من 1800 مستخدم عن وجود عطل أصاب التطبيق وموقع الويب.

Grok

- Cursor: تأثر أداة البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما تسبب في تعطيل المطورين عن إكمال مشاريعهم.

- منصات وخدمات أخرى: امتدت البلاغات لتشمل منصات تعليمية وإدارية مثل Canvas by Instructure وTalkie، بالإضافة إلى خوادم Quickbooks Online وشبكة Spectrum.

لم تصدر الشركات المطورة -وعلى رأسها OpenAI وأنثروبيك- بيانا رسميا يوضح السبب الدقيق وراء هذا السقوط الجماعي المترابط حتى الآن، وسط ترجيحات حول خلل في بنيات تحتية سحابية مشتركة أو تعثر في مزودي خدمات الإنترنت المزودة لهذه المنصات.

عطل منصات الذكاء الاصطناعي أعطال الإنترنت

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