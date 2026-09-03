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عقب صعوده.. أقل سعر لصرف الدولار اليوم الخميس في البنوك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عقب صعوده.. أقل سعر لصرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

الدولار
الدولار
آية الجارحي

تجاوز سعر الدولار مستوى الـ 51 جنيها خلال تعاملات الاسبوع الجاي، وسجل أعلى سعر 51.33 جنيه للشراء و51.43 جنيه للبيع.

أما عن أقل سعر لصرف الدولار فهو  50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع وذلك في بنكي :" بنك فيصل، ميد بنك".غ

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الخميس 3-9-2026، ضمن نشرته الخدمية.

 

أسعار الدولار 

وشهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفاعات متتالية خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 51.08 جنيه للشراء، و51.18 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار اليوم 

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB: 51.08 جنيه للشراء، و51.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في العربي الأفريقي الدولي: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي: 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصري الخليجي 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار في بنك قناة السويس 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول 51.03 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن

سعر الدولار في أبوظبي التجاري 51.02 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبوظبي الأول 51.02 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك البركة 51.02 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 51.00 جنيه للشراء، و51.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه سعر الدولار اليوم أسعار الدولار سعر صرف الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه

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