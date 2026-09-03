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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باشات: مصر نفذت مشروعات مائية عديدة في إفريقيا لتوفير مياه الشرب ودعم التنمية

باشات
باشات
رحمة سمير

أكد اللواء حاتم باشات، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية الأسبق بمجلس النواب، أن التعاون المصري مع الدول الإفريقية في مجال المياه يمتد لعقود طويلة، وشمل تنفيذ مشروعات متنوعة تستهدف دعم التنمية وتحسين فرص الحصول على المياه.

وأوضح باشات، خلال استضافته ببرنامج «معكم منى الشاذلي» على قناة «ON»، أن الدور المصري في القارة لم يقتصر على إنشاء السدود، وإنما شمل أيضًا تنفيذ مشروعات لحصاد مياه الأمطار وحفر الآبار وتوفير مياه الشرب في عدد من الدول الإفريقية.

وأشار إلى أن من أبرز نماذج التعاون التاريخي مشروع سد جبل الأولياء في السودان، الذي بدأ إنشاؤه في ثلاثينيات القرن الماضي، إلى جانب مشروعات أخرى نفذتها مصر في دول حوض النيل.

وأضاف أن التعاون المصري شمل كذلك مشروعات مائية في أوغندا، من بينها سد أوين، فضلًا عن تنفيذ مشروعات لحصاد المياه، مشيرًا إلى أن طبيعة الموارد المائية في أوغندا تتيح فرصًا واسعة للتعاون في هذا المجال.

ولفت باشات إلى تنفيذ مصر مشروعات مباشرة لتوفير مياه الشرب، من بينها حفر 57 بئرًا في أوغندا و180 بئرًا في كينيا، معتبرًا أن هذه المشروعات تعكس امتداد الدور المصري في مساندة احتياجات الشعوب الإفريقية والمساهمة في جهود التنمية بالقارة.

حاتم باشات رئيس لجنة الشؤون الإفريقية الأسبق بمجلس النواب التنمية «معكم منى الشاذلي كينيا

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