باشات: سد جوليوس نيريري يعزز الحضور المصري في إفريقيا ويدعم العلاقات مع دول القارة

أكد اللواء حاتم باشات، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية الأسبق بمجلس النواب، أن مشاركة مصر في تنفيذ مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريري» في تنزانيا تعكس توجهًا مصريًا واضحًا نحو تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية، خاصة دول حوض النيل.

وأوضح باشات، خلال استضافته ببرنامج «معكم منى الشاذلي» على قناة «ON»، أن المشروع يحظى بأهمية خاصة على المستويين الإفريقي والمصري، لافتًا إلى أن تنفيذه يعزز الحضور المصري في القارة ويدعم العلاقات بين القاهرة والدول الإفريقية.

وأشار إلى أن مشروع «جوليوس نيريري» ليس التعاون الوحيد لمصر في مجال المشروعات المائية بدول حوض النيل، موضحًا أن هناك مشروعات وسدودًا أخرى تعتزم القاهرة المشاركة في تنفيذها داخل القارة.

وأضاف أن مشاركة مصر في تنفيذ المشروع تحمل رسالة مهمة إلى الشعوب الإفريقية، مفادها أن القاهرة تدعم جهود التنمية في القارة، ولا تقف ضد إقامة المشروعات التنموية، وإنما تتمسك في الوقت نفسه بضرورة احترام حقوق الدول في مواردها المائية.

وشدد باشات على أن تنفيذ المشروع بالتوازي مع تمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه النيل يعكس حرص القاهرة على دعم التنمية الإفريقية، مع الحفاظ على حقوقها المائية.