قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد قطارات تالجو الخميس 3 سبتمبر 2026 من القاهرة وأسوان
«باشات»: السيسي عزّز الحضور المصري في إفريقيا بزيارات شملت مختلف مناطق القارة
إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يرفع مستوى التأهب في الضفة الغربية
في المركز الخامس.. مصر تحصد 58 ميدالية بدورة ألعاب البحر المتوسط بإيطاليا
الحرباء والذكاء الاصطناعي.. موكوينا يكشف طريقته التدريبية مع بيراميدز
حاتم باشات: سد جوليوس نيريري ليس المشروع الوحيد لمصر في حوض النيل
البابا تواضروس يشرح قانون «لا تدينوا لكي لا تُدانوا» من الكاتدرائية المرقسية
عقب ارتفاعه أمس .. سعر الدولار اليوم الخميس 3-9-2026
«لما حد يشكرني بكون فوق السحاب».. الصيدلي مينا يكشف كواليس عمله في توصيل الطلبات
رايان جيجز عن مواجهة ميسي: «كان غير قابل للإيقاف.. واختفى أمامي فجأة»
البابا تواضروس يحدد 5 مبادئ لـ "عدم الإدانة" في عظة الأربعاء بالإسكندرية
البابا تواضروس في اجتماع الأربعاء: احرصوا على بداية السنة القبطية الجديدة بلا إدانة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: لا أعتقد أن فنزويلا جاهزة لإجراء انتخابات

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن فنزويلا ليست جاهزة بعد لإجراء انتخابات، مشيرًا إلى أن البلاد تحتاج إلى مزيد من الوقت قبل تنظيم عملية انتخابية، وذلك في ظل استمرار المرحلة الانتقالية السياسية التي تشهدها البلاد.

وأوضح ترمب أن الولايات المتحدة ترغب في إجراء انتخابات في فنزويلا، لكنه لا يرى أن الظروف الحالية تسمح بإجرائها، مؤكدًا أن الانتخابات ستتم عندما تصبح البلاد مستعدة لذلك، من دون تحديد موعد واضح للاقتراع أو وضع جدول زمني محدد.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت تواصل فيه واشنطن انخراطها المباشر في الملف الفنزويلي، بعد التحولات السياسية التي شهدتها البلاد عقب الإطاحة بالرئيس السابق نيكولاس مادورو، وتولي ديلسي رودريغيز رئاسة مؤقتة للبلاد.

وكان ترمب قد أشاد في تصريحات سابقة بأداء رودريغيز، معتبرًا أنها أحرزت تقدمًا في إدارة البلاد، كما ربط موقف واشنطن من المرحلة الانتقالية بالتطورات الاقتصادية، وعلى رأسها زيادة إنتاج النفط الفنزويلي وتعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية.

وفي المقابل، لا تزال مسألة الانتقال إلى انتخابات جديدة من أبرز الملفات السياسية المطروحة أمام الإدارة الأمريكية والمعارضة الفنزويلية. وكانت واشنطن قد أكدت أن الانتخابات تمثل جزءًا من مسار أوسع لتحقيق الاستقرار والتعافي والانتقال السياسي، لكن دون إعلان موعد نهائي لإجرائها حتى الآن.

ويتزامن تأجيل الانتخابات مع تحولات اقتصادية واسعة في العلاقات الأمريكية الفنزويلية، خصوصًا بعد التوصل إلى اتفاقات جديدة في قطاع النفط، مع توجه واشنطن لتعزيز حضورها في صناعة الطاقة الفنزويلية والاستفادة من احتياطيات البلاد الضخمة.

ويثير موقف ترمب بشأن تأجيل الانتخابات تساؤلات حول طبيعة المرحلة الانتقالية ومدتها، خصوصًا في ظل غياب موعد محدد للاقتراع، بينما تؤكد الإدارة الأمريكية أن الانتخابات ستأتي في مرحلة لاحقة عندما تصبح الظروف السياسية والمؤسساتية في فنزويلا أكثر ملاءمة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فنزويلا المرحلة الانتقالية السياسية الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث اتوبيس نويبع

ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة

محافظ جنوب سيناء

اختلال عجلة القيادة.. محافظ جنوب سيناء يكشف آخر تطورات حادث أتوبيس دهب نويبع

عبلة كامل

بعد اخر ظهور فى رمضان الماضي.. أحمد كمال يكشف الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل

الدولار

ارتفاعات جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الدكتور مينا جرجس وعمرو مغربي عضو صيادلة القاهرة

صيادلة القاهرة توفر 6 فرص عمل لـ"الصيدلي الدليفري".. ومفاوضات لإقناعه بالقبول

وزير الصحة

الصحة: ارتفاع وفيات حادث أتوبيس جنوب سيناء لـ 22 والمصابين 28 شخصا

كارفاخال

النصر السعودي يقترب من حسم صفقة كارفخال

صورة ارشيفية

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية

ترشيحاتنا

القلب

فواكه غير متوقعة تحمي القلب من الأمراض

المبيض

عشان تخلفي.. اليك علاج قصور المبيض

طفل بني سويف

طفل بني سويف ينقذ والده من الموت بعد إصابته بسكتة دماغية.. علّموا أولادكم يعملوا إيه

بالصور

أسعار سوزوكى ماروتى موديل 2009 المستعملة في مصر

سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى

للبنات المهتمة ببشرتها وجمالها.. تحذير عاجل من منتجات التجميل.. بها مواد خطيرة

البشرة
البشرة
البشرة

بعد غياب 6 سنوات.. ميتسوبيشي تعيد "باجيرو" بجيل خامس أكثر تطورا

ميتسوبيشي باجيرو 
ميتسوبيشي باجيرو 
ميتسوبيشي باجيرو 

ذهب نوربورغرينغ بحريني.. فريق 2 سيز موتورسبورت يتوج بكأس التحمل في إنجاز جديد

فريق 2 سيز موتورسبورت
فريق 2 سيز موتورسبورت
فريق 2 سيز موتورسبورت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

المزيد