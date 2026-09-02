ترامب: لا أعتقد أن فنزويلا جاهزة لإجراء انتخابات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن فنزويلا ليست جاهزة بعد لإجراء انتخابات، مشيرًا إلى أن البلاد تحتاج إلى مزيد من الوقت قبل تنظيم عملية انتخابية، وذلك في ظل استمرار المرحلة الانتقالية السياسية التي تشهدها البلاد.

وأوضح ترمب أن الولايات المتحدة ترغب في إجراء انتخابات في فنزويلا، لكنه لا يرى أن الظروف الحالية تسمح بإجرائها، مؤكدًا أن الانتخابات ستتم عندما تصبح البلاد مستعدة لذلك، من دون تحديد موعد واضح للاقتراع أو وضع جدول زمني محدد.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت تواصل فيه واشنطن انخراطها المباشر في الملف الفنزويلي، بعد التحولات السياسية التي شهدتها البلاد عقب الإطاحة بالرئيس السابق نيكولاس مادورو، وتولي ديلسي رودريغيز رئاسة مؤقتة للبلاد.

وكان ترمب قد أشاد في تصريحات سابقة بأداء رودريغيز، معتبرًا أنها أحرزت تقدمًا في إدارة البلاد، كما ربط موقف واشنطن من المرحلة الانتقالية بالتطورات الاقتصادية، وعلى رأسها زيادة إنتاج النفط الفنزويلي وتعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية.

وفي المقابل، لا تزال مسألة الانتقال إلى انتخابات جديدة من أبرز الملفات السياسية المطروحة أمام الإدارة الأمريكية والمعارضة الفنزويلية. وكانت واشنطن قد أكدت أن الانتخابات تمثل جزءًا من مسار أوسع لتحقيق الاستقرار والتعافي والانتقال السياسي، لكن دون إعلان موعد نهائي لإجرائها حتى الآن.

ويتزامن تأجيل الانتخابات مع تحولات اقتصادية واسعة في العلاقات الأمريكية الفنزويلية، خصوصًا بعد التوصل إلى اتفاقات جديدة في قطاع النفط، مع توجه واشنطن لتعزيز حضورها في صناعة الطاقة الفنزويلية والاستفادة من احتياطيات البلاد الضخمة.

ويثير موقف ترمب بشأن تأجيل الانتخابات تساؤلات حول طبيعة المرحلة الانتقالية ومدتها، خصوصًا في ظل غياب موعد محدد للاقتراع، بينما تؤكد الإدارة الأمريكية أن الانتخابات ستأتي في مرحلة لاحقة عندما تصبح الظروف السياسية والمؤسساتية في فنزويلا أكثر ملاءمة.