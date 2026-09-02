الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج2027 بالرقم القومي.. رابط سريع

ارتفعت عمليات البحث عن نتيجة قرعة الحج2027 وطريقة الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج أونلاين عبر موقع وزارة الداخلية بالرقم القومي، حيث يترقب آلاف الأسر المتقدمين لقرعة الحج2027 إعلان النتائج وموقف طلبات التقديم، حيث تعلن وزارة الداخلية نتيجة قرعة الحج بالتتابع في كافة المحافظات.

نتيجة قرعة الحج 2027

قسمت "الداخلية" الإعلان عن نتيجة قرعة الحج على ثلاث مراحل منفصلة وأيام متتالية، حيث بدأت منذ الاثنين الموافق 31 أغسطس وتنتهي اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026.

ويمكن للمتقدمين معرفة موقفهم من القرعة إلكترونيا من خلال بوابة الحج الرسمية التابعة لوزارة الداخلية، باستخدام البيانات الشخصية المطلوبة، بما يتيح الاستعلام عن النتيجة بسهولة من المنزل.

موعد إعلان نتيجة قرعة الحج 2027 بالمحافظات

وتعلن وزارة الداخلية نتيجة قرعة الحج 2027 بشكل متتابع، وفق مواعيد إجراء القرعة في مديريات الأمن المختلفة، لذلك يجب على المتقدمين متابعة البيانات الرسمية للتعرف على الموعد المحدد لإعلان نتيجة القرعة في محافظاتهم.

كما يُنصح المتقدمون بالاعتماد على المواقع والقنوات الرسمية التابعة لوزارة الداخلية عند الاستعلام عن النتيجة أو التعرف على الإجراءات المطلوبة من الفائزين، مع تجنب الصفحات والمصادر غير الرسمية التي قد تنشر معلومات أو بيانات غير دقيقة.

رابط نتيجة قرعة الحج 2027 عبر بوابة الحج المصرية

أعلنت وزارة الداخلية سهولة الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج من خلال الموقع الرسمي التابع لها .. اضغط هنا

الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2027 هاتفيًا

وفرت وزارة الداخلية وسيلة هاتفية لمعرفة نتيجة قرعة الحج 2027، وذلك من خلال الخدمة الصوتية عبر الاتصال بالرقم 02279833000، ثم اتباع التعليمات المسجلة وإدخال الرقم القومي للتعرف على موقف المتقدم من القرعة.

وتأتي هذه الخدمة إلى جانب الاستعلام الإلكتروني، بهدف إتاحة أكثر من قناة رسمية أمام المواطنين لمعرفة النتائج، والمساهمة في الحد من التكدس أمام مديريات الأمن، خاصة خلال فترة إعلان نتائج القرعة.

الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2027

يمكن للمتقدم الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2027 بعد إعلانها في محافظته من خلال مجموعة من الخطوات وهي كالتالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية

ثم اختيار خدمات الحج

الانتقال إلى البوابة المصرية للحج

اختر خدمة الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج

ادخل البيانات الشخصية المطلوبة

اضغط على كلمة استعلام

يظهر لك موقف الطلب ونتيجة قرعة الحج

ويُمكن الاستعلام باستخدام الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، بالإضافة إلى رقم المصنع المدون أسفل صورة بطاقة الرقم القومي، وذلك وفق البيانات التي تطلبها بوابة الاستعلام الرسمية.

شروط التقديم في حج القرعة 2027

وضعت وزارة الداخلية عددا من الضوابط المنظمة لعملية التقديم، من أبرزها أن يكون المتقدم لأداء فريضة الحج ممن لم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته، مع ضرورة توقيع إقرار يفيد بذلك.

كما يشترط التقديم من خلال جهة تنظيمية واحدة فقط، سواء حج القرعة أو السياحة أو التضامن، ولا يسمح للمواطن بالتقدم لأكثر من جهة.

وبمجرد غلق باب التقديم يصبح الطلب مسجلا ضمن الجهة التي تقدم إليها المواطن، ولا يجوز تعديل الطلب أو إلغاؤه إلا بعد إعلان نتيجة القرعة.

شروط السن والمرافق في حج القرعة

يشترط أن يكون المتقدم والمرافق مصريي الجنسية وكاملي الأهلية القانونية.

ولا يجوز أن يقل سن المتقدم بمفرده سواء من الرجال أو السيدات عن 21 عاما، بينما يشترط ألا يقل سن المرافق الوجوبي عن 18 عاما.

أما المرافق غير الوجوبي فيسمح له بالتقديم اعتبارا من سن 12 عاما، أي مواليد 28 يناير 2015 وما قبلها.

ويتم احتساب السن وفقا لتاريخ 28 يناير 2027 الموافق 20 شعبان 1448 هجريا.

شروط صلة القرابة بين المتقدم والمرافق

يشترط أن تكون صلة القرابة بين المتقدم والمرافق في حدود الدرجة الرابعة، مع ضرورة تقديم المستندات التي تثبت صلة القرابة في حالة الفوز.

وفي حال عدم تمكن الفائز من إثبات صلة القرابة المطلوبة بالنسبة للمرافق الوجوبي، يتعين عليه ترشيح مرافق بديل تتوافر فيه الشروط المحددة، وفي حالة عدم الالتزام بذلك يتم إلغاء الطلب بالكامل.