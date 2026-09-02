بطولة طفل وشهامة مسعف.. كواليس مكالمة استغاثة بالإسعاف نالت إعجاب الناس

كشف صابر زباق مشرف عمليات الإسعاف في بني سويف، تفاصيل وكواليس تلقي استغاثة طفل أصيب والده بسكتة دماغية على الطريق.

وقال صابر زباق في مداخلة هاتفية على قناة " الاولى الفضائية"، :" بالخبرة والتدريبات التي نتلقاها في هيئة الإسعاف المصرية تأكدت من أن استغاثة الطفل حقيقية وأن والده مصاب فعلا داخل سيارته على الطريق .

وتابع صابر زباق:" لما الطفل اتصل بنا بدأت اسال الطفل عن درجات وعي الوالد وعرفت عن الوالد على قيد الحياة لكن حالته المرضية صعبة ويحتاج إلى نقل سريع للمستشفى ".

وأكمل صابر زباق:" قمنا بتمشيط الطريق كي نتمكن من الوصول إلى السياراة صاحبة الاستغاثة ".

ومن جانبه قال الطفل محمد رجب بطل واقعة الاستغاثة :" الحالة الصحية لوالدي مستقرة وانا كنت حافظ رقم الإسعاف وبنزل مع والدي مشوار الشغل في كل إجازة من المدرسة".

وتابع محمد رجب :" وإحنا ماشيين على الطريق فجأة لقيت أبويا بيركن على جنب وقالي انزل هات مياه ولما رجعت لقيته مش بيتحرك وكلمت الإسعاف وجت بسرعة ".