«التضامن» تشيد بشجاعة «المنقذ الصغير» بعد إسعاف والده ببني سويف

جدد أيمن عبد الموجود، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إشادة الوزارة بالطفل محمد رجب أحمد محمد، أحد المشاركين في برنامج «المنقذ الصغير»، تقديرًا لجهوده في إنقاذ والده، بعد أن بادر بسرعة التواصل مع مشرف إسعاف محافظة بني سويف، بما ساهم في سرعة التعامل مع الحالة وإنقاذ والده.

وقال عبد الموجود خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الوزارة حرصت على تكريم الطفل محمد رجب تقديرًا لشجاعته وسرعة تصرفه، مؤكدًا أن ما قام به يمثل نموذجًا إيجابيًا لما يستهدفه برنامج «المنقذ الصغير» من غرس مهارات التعامل مع الأزمات والطوارئ لدى الأطفال.

وأشار إلى أن برنامج «المنقذ الصغير» يهدف إلى نشر ثقافة الحد من مخاطر الكوارث، وتعزيز مهارات الأجيال الجديدة في التعامل مع الأزمات والطوارئ، من خلال مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي يتم تنفيذها على مدار العام، ويستهدف الأطفال من سن 9 إلى 14 عامًا.

تنمية الوعي لدى الأطفال

وتابع أن البرنامج يسعى إلى تنمية الوعي لدى الأطفال، وتعزيز قدرتهم على التصرف السليم في المواقف الطارئة، إلى جانب إكسابهم مهارات أساسية تساعدهم على حماية أنفسهم والمحيطين بهم، بما يسهم في بناء جيل أكثر وعيًا واستعدادًا للتعامل مع المخاطر والأزمات.