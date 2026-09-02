تدريب استشفائي للاعبي الزمالك الأساسيين استعدادًا لمواجهة بطل جيبوتي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة منتخب السويس بتروجت الأخيرة في مسابقة الدوري، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة إيه إس بورت بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفضل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال خوض هذه المجموعة لتدريبات استشفائية خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل مواجهة بطل جيبوتي المقبلة.



واستأنف الزمالك تدريباته اليوم بعدما حصل اللاعبون على راحة بالأمس عقب الفوز على منتخب السويس بثنائية مقابل هدف في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره إيه إس بورت بطل جيبوتي، في الثامنة مساء يوم الجمعة المُقبل على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.