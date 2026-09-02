وظائف للشباب برواتب تصل إلى 25 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل

تتوافر فرص عمل جديدة للشباب في مجال المبيعات برواتب وحوافز مجزية، وفق ما كشفت عنه بوابة «فرصنا» التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إذ أعلنت إحدى الشركات عن حاجتها إلى موظف مبيعات داخلية للعمل في مجال الأحذية، بينما توفر شركة أخرى فرصة للعمل بوظيفة مندوب مبيعات خارجية في عدد من المناطق بمحافظة القاهرة، ويصل الراتب في إحدى الوظائف المعلنة إلى 25 ألف جنيه شهريًا، إلى جانب حوافز ومزايا أخرى تختلف بحسب الوظيفة.

وتشمل فرص العمل المعلنة وظائف في مجال المبيعات بنظامي العمل الجزئي «نصف يوم» والعمل الكامل، مع اختلاف شروط التقديم من وظيفة إلى أخرى، سواء من حيث السن أو الخبرة أو المؤهل الدراسي، كما تتضمن بعض الوظائف مزايا تشمل بدل التغذية والمواصلات والسكن، واحتساب ساعات العمل الإضافية، فضلًا عن التأمينات الاجتماعية والصحية.

واقرأ أيضًا:

ما تفاصيل وظائف المبيعات الجديدة للشباب؟

أوضحت بوابة «فرصنا» أن شركة «كريتف كت» أعلنت عن حاجتها إلى موظف مبيعات داخلية للعمل في مجال الأحذية، وذلك بمقر الشركة في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وتتاح الوظيفة بنظام العمل الجزئي «نصف يوم».

وتستهدف الوظيفة المتقدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و50 عامًا، وهو ما يتيح فرصة التقديم للفئات العمرية المحددة وفق شروط الوظيفة المعلنة، مع عدم اشتراط إجادة اللغة الإنجليزية أو استخدام الحاسب الآلي.

وتشترط الوظيفة إجادة القراءة والكتابة، دون اشتراط الحصول على مؤهل دراسي محدد، بينما تتطلب خبرة متوسطة لا تقل عن عام في مجال المبيعات.

وتأتي الوظيفة ضمن فرص العمل التي تتميز بوجود نطاق واسع للراتب الأساسي، إذ يتراوح الراتب بين 7500 و25 ألف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى حوافز تتراوح قيمتها بين 1000 و50 ألف جنيه، وفقًا للبيانات المعلنة.

كم يبلغ راتب موظف المبيعات الداخلية؟

يتراوح الراتب الأساسي لوظيفة موظف المبيعات الداخلية في شركة «كريتف كت» بين 7500 و25 ألف جنيه شهريًا، إلى جانب حوافز تتراوح قيمتها بين 1000 و50 ألف جنيه، وفق البيانات المعلنة عن الوظيفة.

وتوفر الوظيفة عددًا من المزايا للعاملين، من بينها بدل للتغذية والمواصلات والسكن، فضلًا عن احتساب ساعات العمل الإضافية، إلى جانب توفير التأمينات الاجتماعية والصحية.

وتستهدف هذه الفرصة العمل في مجال الأحذية من خلال وظيفة مبيعات داخلية، ويكون مقر العمل في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، بينما يكون نظام العمل جزئيًا «نصف يوم».

ما شروط التقديم على وظيفة المبيعات في شركة «كريتف كت»؟

تشترط وظيفة موظف المبيعات الداخلية أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و50 عامًا، مع وجود خبرة متوسطة لا تقل عن عام في مجال المبيعات.

ولا تشترط الوظيفة إجادة اللغة الإنجليزية أو استخدام الحاسب الآلي، كما لا تشترط الحصول على مؤهل دراسي محدد، بينما يشترط إجادة القراءة والكتابة.

وبذلك تتضمن البيانات المعلنة للوظيفة شروطًا محددة تتعلق بالسن والخبرة والقدرة على القراءة والكتابة، مع عدم وجود اشتراط لإجادة اللغة الإنجليزية أو استخدام الحاسب الآلي أو الحصول على مؤهل دراسي محدد.

ما مزايا وظيفة موظف المبيعات الداخلية؟

تتضمن المزايا المقدمة للعاملين في وظيفة موظف المبيعات الداخلية بدلًا للتغذية والمواصلات والسكن، إلى جانب احتساب ساعات العمل الإضافية.

كما تشمل المزايا توفير التأمينات الاجتماعية والصحية للعاملين، بالإضافة إلى الراتب الأساسي والحوافز المعلنة للوظيفة، والتي يصل الراتب الأساسي فيها إلى 25 ألف جنيه شهريًا، بينما تصل قيمة الحوافز إلى 50 ألف جنيه.

هل توجد وظائف مندوب مبيعات في القاهرة؟

كما توفر شركة «نجيب سليم للأقمشة والمفروشات» فرصة للعمل بوظيفة مندوب مبيعات خارجية في عدد من المناطق بمحافظة القاهرة، وتشمل المناطق المتاحة البساتين والدراسة والزاوية الحمراء والزيتون.

وتتاح هذه الوظيفة بنظام العمل الكامل، وتناسب أصحاب الخبرات المتوسطة التي تتراوح بين سنة و5 سنوات، مع تحديد شروط خاصة بالسن والمؤهل الدراسي للمتقدمين.

ما شروط وظيفة مندوب المبيعات الخارجية؟

تشترط وظيفة مندوب المبيعات الخارجية أن يتراوح عمر المتقدم بين 22 و35 عامًا، كما تشترط الحصول على مؤهل ثانوية فنية بنظام 3 سنوات.

وتناسب الوظيفة أصحاب الخبرات المتوسطة التي تتراوح بين سنة و5 سنوات، بينما لا تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية أو استخدام الحاسب الآلي.

وتشمل مناطق العمل المعلنة عددًا من المناطق بمحافظة القاهرة، وهي البساتين والدراسة والزاوية الحمراء والزيتون، وتتاح الوظيفة بنظام العمل الكامل.

كم يبلغ راتب مندوب المبيعات في القاهرة؟

يبدأ الراتب الأساسي لوظيفة مندوب المبيعات الخارجية في شركة «نجيب سليم للأقمشة والمفروشات» من 12 ألف جنيه ويصل إلى 15 ألف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى حوافز تتراوح بين 10 آلاف و15 ألف جنيه.

وتشمل المزايا المعلنة للوظيفة توفير التأمينات الاجتماعية والصحية للعاملين، إلى جانب الراتب الأساسي والحوافز المقررة للوظيفة.

ما الوظائف المتاحة والشروط والرواتب المعلنة؟

تتضمن فرص العمل المعلنة وظيفتين في مجال المبيعات، الأولى موظف مبيعات داخلية لدى شركة «كريتف كت» في مجال الأحذية، بمقر الشركة في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، بنظام العمل الجزئي «نصف يوم».

ويتراوح عمر المتقدمين للوظيفة الأولى بين 21 و50 عامًا، مع اشتراط إجادة القراءة والكتابة، وخبرة متوسطة لا تقل عن عام في مجال المبيعات، دون اشتراط إجادة اللغة الإنجليزية أو استخدام الحاسب الآلي أو الحصول على مؤهل دراسي محدد.

ويتراوح الراتب الأساسي للوظيفة الأولى بين 7500 و25 ألف جنيه شهريًا، بينما تتراوح الحوافز بين 1000 و50 ألف جنيه، مع توفير بدل للتغذية والمواصلات والسكن، واحتساب ساعات العمل الإضافية، والتأمينات الاجتماعية والصحية.

أما الوظيفة الثانية فهي مندوب مبيعات خارجية لدى شركة «نجيب سليم للأقمشة والمفروشات»، وتتاح في مناطق البساتين والدراسة والزاوية الحمراء والزيتون بمحافظة القاهرة، بنظام العمل الكامل.

وتناسب الوظيفة الثانية أصحاب الخبرات المتوسطة التي تتراوح بين سنة و5 سنوات، وتشترط أن يتراوح عمر المتقدم بين 22 و35 عامًا، والحصول على مؤهل ثانوية فنية بنظام 3 سنوات، دون اشتراط إجادة اللغة الإنجليزية أو استخدام الحاسب الآلي.

ويبدأ الراتب الأساسي للوظيفة الثانية من 12 ألف جنيه ويصل إلى 15 ألف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى حوافز تتراوح بين 10 آلاف و15 ألف جنيه، مع توفير التأمينات الاجتماعية والصحية للعاملين.

وتوفر هذه الوظائف المعلنة خيارات مختلفة أمام الباحثين عن فرص عمل في مجال المبيعات، سواء من حيث نظام العمل أو نطاق الراتب أو الحوافز أو شروط السن والخبرة والمؤهل، وفق البيانات المعلنة عن كل وظيفة.