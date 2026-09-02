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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«الجبهة الوطنية» يعيد ترتيب أوراقه التنظيمية.. عاصم الجزار يعيّن محمد عاطف عمران نائبا أول لرئيس الحزب

المستشار محمد عاطف عمران
المستشار محمد عاطف عمران
حسن رضوان

أصدر الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، القرار رقم (2) لسنة 2026، بشأن إعادة تشكيل عدد من المواقع التنظيمية داخل الأمانات النوعية المركزية والأمانات الجغرافية بالمحافظات، في خطوة تستهدف دعم الهيكل التنظيمي للحزب وتعزيز فاعليته خلال المرحلة المقبلة.

وتضمن القرار في مادته الأولى تعيين المستشار محمد عاطف عمران نائبا أول لرئيس حزب الجبهة الوطنية، إلى جانب استمراره في مهام عمله أمينا عاما للحزب.

ويعكس القرار توجه الحزب نحو تعزيز منظومة القيادة التنظيمية، ورفع كفاءة آليات العمل الداخلي، بما يتيح توسيع نطاق الحضور الجماهيري والتواصل المباشر مع المواطنين، بالتوازي مع تنفيذ الرؤية السياسية والتنظيمية للحزب.

ويأتي القرار ضمن حزمة من التحركات التنظيمية التي يشهدها حزب الجبهة الوطنية، والتي شملت الدفع بقيادات جديدة في عدد من أمانات المحافظات والأمانات المركزية، بهدف دعم العمل الميداني وتعزيز قدرة الهياكل التنظيمية على التعامل مع القضايا والاحتياجات التي تمس المواطنين بصورة مباشرة.

ويستهدف الحزب من خلال هذه التحركات تحويل برامجه وتوجهاته السياسية إلى ممارسة ميدانية أكثر فاعلية، عبر الاعتماد على كوادر تتمتع بالكفاءة والقدرة على التواصل والعمل الجماعي والانضباط التنظيمي، بما يعزز حضور الحزب في الشارع ويقوي أدواته في أداء دوره السياسي والمجتمعي.

وأكد الحزب أن تطوير الهياكل التنظيمية يمثل مسارا مستمرا يرتكز على اختيار الكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية، وتحقيق التكامل بين مختلف المستويات التنظيمية، مع التركيز على الحضور الميداني والتفاعل مع المواطنين.

وشدد الحزب على أن العمل السياسي الفاعل ينطلق من احتياجات المواطن وقضاياه، ويستهدف في النهاية تقديم أداء سياسي ومجتمعي يسهم في خدمة الوطن ودعم مسيرة الدولة.

عاصم الجزار الجبهة الوطنية العمل السياسي

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