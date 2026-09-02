خلاف على الميراث يتحول لمعركة بالحجارة.. إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالمراغة في سوهاج

شهدت إحدى القرى التابعة لمركز المراغة شمال محافظة سوهاج، مشاجرة عائلية عنيفة بين أبناء عمومة؛ بسبب خلافات على منزل آل إليهم بالميراث؛ أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، بينها اشتباه كسور بعظام الجمجمة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

ماذا حدث؟

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة ووجود مصابين بدائرة مركز شرطة المراغة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المشاجرة وقعت بين طرفين، ضم الطرف الأول شابًا في العقد الثاني من العمر، مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، ووالدته في العقد الرابع، مصابة بجرح رضي بفروة الرأس واشتباه كسر بعظام الجمجمة، حيث تم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

كما تبين أن الطرف الثاني ضم نجل عم الطرف الأول، في العقد الخامس من العمر، مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس واشتباه كسر بعظام الجمجمة، وتم نقله إلى مستشفى المراغة المركزي قبل تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، بالإضافة إلى نجلته في العقد الثالث من العمر، ويقيم جميع أطراف المشاجرة بذات الناحية.

وكشفت التحريات الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين بسبب خلافات على منزل تابع للعائلة بذات الناحية، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة عنيفة، تبادل خلالها الطرفان السباب والضرب والتراشق بالحجارة، ما أسفر عن وقوع الإصابات المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بمضمون ما أسفرت عنه التحريات بشأن الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات المشاجرة.