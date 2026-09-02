تسارع هبوط العملة الإيرانية.. الدولار يتجاوز 2.1 مليون ريال

تجاوز سعر الدولار الأمريكي مستوى 2.1 مليون ريال إيراني في السوق الحرة بطهران اليوم الأربعاء، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، في وقت فقد فيه الريال نحو 60% من قيمته أمام الدولار منذ بداية السنة الإيرانية في مارس الماضي، عندما كان الدولار يتداول عند نحو 1.35 مليون ريال، بحسب تقرير منصة "ياهو فايننس".

وتسارع تراجع الريال منذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية في يوليو الماضي، عقب انهيار وقف إطلاق نار قصير الأمد، بينما سجل اليورو مستوى قياسياً عند 2.55 مليون ريال، وبلغ الجنيه الإسترليني 2.976 مليون ريال.

كما صعدت أسعار الذهب، إذ تجاوز سعر جرام الذهب عيار 18 225.7 مليون ريال.

وتعمل إيران بنظام مزدوج لأسعار الصرف، إذ يحدد البنك المركزي سعراً رسمياً يُستخدم في المعاملات الحكومية واستيراد السلع الأساسية المدعومة، وهو أقوى بكثير من سعر السوق الحرة المتاح للأفراد والشركات.

واتسعت الفجوة بين السعرين بصورة حادة منذ اندلاع الحرب، ليصبح سعر الدولار في السوق الحرة حالياً أكثر من ضعف سعره الرسمي، بحسب التقرير