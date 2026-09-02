سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026 في البنوك

شهد سعر الريال السعودي ارتفاعًا طفيفًا بنهاية التعاملات المسائية الأربعاء 2 سبتمبر 2026 في البنوك، وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 13.62 جنيه للبيع، و13.56 جنيه للشراء، فيما تفاوتت أسعار العملة السعودية بين البنوك وفق آخر مستويات التداول المسجلة خلال تعاملات اليوم.

وتتصدر أسعار العملات، وفي مقدمتها سعر الريال السعودي، اهتمامات المتعاملين والباحثين عن أحدث أسعار البيع والشراء في البنوك، خاصة مع استمرار متابعة حركة العملات بصورة مباشرة على مدار التعاملات اليومية.

ويستعرض هذا التقرير سعر الريال السعودي الأربعاء 2 سبتمبر 2026 في عدد من البنوك، مع توضيح سعر البيع وسعر الشراء في كل بنك، وفق الأسعار الواردة في بيانات التعاملات المسائية اليوم.

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كم سجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026؟

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري بنهاية التعاملات المسائية الأربعاء 2 سبتمبر 2026 نحو 13.62 جنيه للبيع، و13.56 جنيه للشراء، وهو السعر الذي يعكس آخر مستويات العملة السعودية الواردة خلال تعاملات اليوم في البنك.

وتأتي متابعة سعر الريال السعودي اليوم، ضمن عمليات البحث اليومية عن أسعار العملات، إذ يهتم العملاء بمعرفة قيمة الريال مقابل الجنيه المصري عند البيع والشراء، إلى جانب المقارنة بين الأسعار المعلنة في البنوك المختلفة.

ما سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم؟

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم نحو 13.63 جنيه للبيع، و13.59 جنيه للشراء.

ويعد سعر الريال السعودي في البنك المركزي من الأسعار التي يحرص المتعاملون على متابعتها عند البحث عن آخر تحديثات العملة السعودية مقابل الجنيه المصري، خاصة مع اختلاف مستويات البيع والشراء من بنك إلى آخر خلال التعاملات اليومية.

ما سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري؟

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم نحو 13.62 جنيه للبيع، و13.56 جنيه للشراء.

ويأتي ذلك في ختام التعاملات المسائية الأربعاء 2 سبتمبر 2026، بالتزامن مع متابعة العملاء لحركة سعر الريال السعودي داخل البنوك، والبحث عن أحدث سعر للبيع والشراء خلال اليوم.

كم سجل الريال السعودي في بنك مصر اليوم؟

وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم إلى 13.62 جنيه للبيع، و13.56 جنيه للشراء.

ويأتي سعر الريال السعودي في بنك مصر عند المستويات نفسها المسجلة في البنك الأهلي المصري، وفق بيانات التعاملات الواردة عن اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، مع استمرار اهتمام الباحثين بمتابعة آخر تحديثات أسعار العملة السعودية مقابل الجنيه المصري.

ما سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB؟

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB خلال تعاملات اليوم نحو 13.61 جنيه للبيع، و13.57 جنيه للشراء.

ويعكس هذا السعر مستوى تداول الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي خلال تعاملات الأربعاء 2 سبتمبر 2026، مع استمرار متابعة أسعار البيع والشراء في البنوك المختلفة للمقارنة بين مستويات العملة السعودية.

كم سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية؟

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية إلى 13.60 جنيه للبيع، و13.51 جنيه للشراء خلال تعاملات اليوم.

ويأتي ذلك ضمن مستويات أسعار الريال السعودي المسجلة في البنوك خلال تعاملات الأربعاء 2 سبتمبر 2026، حيث تختلف قيمة العملة السعودية من بنك إلى آخر بحسب سعر البيع وسعر الشراء المعلن خلال التعاملات.

ما سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان؟

بلغ سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان خلال تعاملات اليوم نحو 13.62 جنيه للبيع، و13.58 جنيه للشراء.

ويستمر البحث عن سعر الريال السعودي في البنوك في جذب اهتمام المتعاملين الراغبين في معرفة قيمة العملة السعودية مقابل الجنيه المصري، خاصة عند مقارنة أسعار البيع والشراء بين المؤسسات المصرفية المختلفة.

كم بلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي؟

حقق سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 13.70 جنيه للبيع، و13.67 جنيه للشراء.

ويأتي سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند أعلى مستوى للبيع والشراء بين الأسعار الواردة في هذا التقرير خلال تعاملات الأربعاء 2 سبتمبر 2026، وفق البيانات المسجلة اليوم.

ما أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم؟

توضح الأسعار الواردة خلال تعاملات الأربعاء 2 سبتمبر 2026 تفاوت سعر الريال السعودي بين البنوك، سواء بالنسبة إلى سعر البيع أو سعر الشراء، حيث سجل البنك المركزي المصري 13.63 جنيه للبيع، و13.59 جنيه للشراء، بينما سجل البنك الأهلي المصري 13.62 جنيه للبيع، و13.56 جنيه للشراء.

وسجل بنك مصر 13.62 جنيه للبيع، و13.56 جنيه للشراء، في حين بلغ السعر في البنك التجاري الدولي CIB نحو 13.61 جنيه للبيع، و13.57 جنيه للشراء، ووصل في بنك الإسكندرية إلى 13.60 جنيه للبيع، و13.51 جنيه للشراء.

كما بلغ سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان نحو 13.62 جنيه للبيع، و13.58 جنيه للشراء، بينما حقق مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 13.70 جنيه للبيع، و13.67 جنيه للشراء.

وتقدم هذه الأسعار صورة واضحة عن مستويات سعر الريال السعودي في البنوك الواردة خلال تعاملات اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، مع أهمية الانتباه إلى أن سعر البيع يختلف عن سعر الشراء، وأن السعر المعلن في كل بنك يرتبط بآخر تحديث للأسعار خلال التعاملات.

ويظل سعر الريال السعودي من أسعار العملات التي تحظى بمتابعة مستمرة من جانب العملاء والباحثين عن أسعار العملات في البنوك، لذلك تزداد أهمية متابعة آخر تحديثات سعر البيع والشراء خلال التعاملات اليومية، خصوصًا عند وجود حاجة فعلية إلى شراء الريال السعودي أو بيعه.

وبحسب الأسعار الواردة في تعاملات الأربعاء 2 سبتمبر 2026، سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للريال السعودي بين البنوك المذكورة، عند 13.70 جنيه للبيع و13.67 جنيه للشراء، بينما سجل بنك الإسكندرية سعر 13.60 جنيه للبيع و13.51 جنيه للشراء، مع اختلاف الأسعار بين باقي البنوك وفق المستويات المسجلة خلال تعاملات اليوم.