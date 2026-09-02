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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سنرد بأضعاف القوة.. قائد جيش إيران يعلن رسميا النصر على أمريكا وإسرائيل

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي أن إيران خرجت من المواجهة الأخيرة أكثر قوة، مؤكدا أن «العالم أدرك القوة الحقيقية لطهران» بعد الحرب، ومشددًا على أن أي تحرك جديد من جانب الولايات المتحدة أو إسرائيل سيواجه برد «مضاعف».

ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن حاتمي قوله إن «العدو» وبعد هزيمته أمام القوات المسلحة الإيرانية، يحاول تحقيق أهدافه عبر تحريض الشعب وتأجيجه، مؤكدًا أن الإيرانيين سيردون على ما وصفه بالمؤامرات بقوة.

وأضاف أن «ترسيخ النصر يتحقق بالقوة»، وأن المهمة الحالية للجيش الإيراني تتمثل في رفع مستوى الجاهزية وتعزيز القدرات العسكرية لضمان ما وصفه بـ«النصر النهائي».

وأكد حاتمي أن إيران ستخرج من الحرب أكثر صلابة، معتبرًا أن المواجهة أظهرت للعالم قدرات إيران وجعلت الدول تتعامل معها بمزيد من الاحترام.

ووجه قائد الجيش الإيراني رسالة تحذيرية إلى خصوم بلاده، قائلًا إن أي إجراء ضد إيران سيقابل «بأضعافه وبقوة»، مؤكدًا تصميم طهران على الدفاع عن نفسها وشعبها.

وتأتي تصريحات حاتمي عقب تجدد المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، مع تنفيذ ضربات أمريكية داخل الأراضي الإيرانية، في وقت أعلنت فيه طهران استهداف مواقع وقواعد مرتبطة بالقوات الأمريكية في الأردن والإمارات والبحرين والعراق ردًا على الهجمات.

قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي قائد الجيش الإيراني القوات المسلحة الإيرانية إيران الولايات المتحدة وإيران

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