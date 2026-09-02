أسعار بروتون ساجا موديل 2010 المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

أصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏سيارة جديدة.

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات لفتت أنظار الجميع، بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة بروتون ساجا موديل 2010‏.

تعتمد السيارة على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1300 سي سي، يولد قوة تصل إلى 94 حصاناً عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران أقصى يبلغ 120 نيوتن/متر عند 4000 دورة في الدقيقة.

تتسارع السيارة من وضع الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 13 ثانية لنسخة المانيوال (و14.5 ثانية للأوتوماتيك)، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 160 كم/ساعة.

تأتي السيارة بطول إجمالي يبلغ 4257 مم، وعرض 1680 مم، وارتفاع 1502 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2465 مم، مما يوفر خلوص أرضي (ارتفاع عن الأرض) يبلغ 150 مم.

يبلغ وزن السيارة وهي فارغة حوالي 1055 كجم، وتضم خزان وقود بسعة 45 لترًا، بالإضافة إلى حقيبة خلفية للأمتعة بسعة تخزين واسعة تصل إلى 413 لترًا.أنظمة التعليق والاطارات واستهلاك الوقودتم تجهيز السيارة بنظام تعليق أمامي مستقل من نوع (MacPherson Strut) ونظام خلفي (Torsion Beam)، وتعمل بإطارات مقاس 13 أو 14 بوصة حسب الفئة.

تُعد السيارة اقتصادية حيث يبلغ متوسط استهلاك الوقود حوالي 6 لترات لكل 100 كم في الطرق المفتوحة، ويرتفع إلى حوالي 7.5 لتر لكل 100 كم داخل المدينة، وتعتمد على ناقل حركة مانيوال 5 سرعات أو أوتوماتيك 4 سرعات

وعن سعر السيارة بروتون ساجا موديل 2010‏‏‏‏‏‏؛ فيأتي بمتوسط 260 ألف جنيه، ‏‏وقد يختلف السعر بعض الشيء على حسب الحالة الفنية للسيارة‎.‎