فورد تستدعي 149 ألف سيارة موستانج بسبب فقدان مفاجئ للقوة

كشفت شركة فورد ، عن حملة استدعاء واسعة تشمل قرابة 150 ألف سيارة من طراز موستانج الأيقوني، وذلك بسبب خلل في توصيل الأرضي لضفيرة الأسلاك قد يؤدي إلى فقدان مفاجئ لطاقة الدفع أثناء القيادة ومشاكل أخرى متعددة.

تفاصيل الخلل والأعراض التحذيرية

أوضحت التقارير الصادرة عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) ، أن المشكلة تكمن في فشل توصيل الأرضي في ضفيرة الأسلاك الرئيسية، مما قد يتسبب في ظهور مجموعة متنوعة من الأعراض والاعطال المفاجئة التي تختلف شدتها.

ومن أبرز المؤشرات والأعراض التحذيرية التي قد يلاحظها الملاك: وفقدان طاقة الدفع (Sudden loss of power)، وتعطل المصابيح الأمامية، وفشل نظام غسيل الزجاج الأمامي، وتوقف تكييف الهواء، بالإضافة إلى عطل في مروحة تبريد المحرك، مما قد يؤدي لارتفاع درجة الحرارة.

الموديلات المتأثرة وإحصائيات الاستدعاء

يشمل الاستدعاء موديلات فورد موستانج من الأعوام 2024 و2025 و2026.

ويبلغ إجمالي عدد السيارات المتأثرة بهذه المشكلة 148,663 سيارة.

ويُشار إلى أن طرازات الجيل الحالي S650، وتحديدًا موديلات 2024، قد سجلت حتى الآن إجمالي 12 استدعاءً مختلفًا منذ إطلاقها.

ورغم أن عدد الاستدعاءات الخاصة بموستانج قد أظهر تراجعًا تدريجيًا بمرور الوقت، إلا أن هذا الاستدعاء الأخير يزيد من إجمالي عدد الاستدعاءات لشركة فورد، التي تحتل مركزًا متقدمًا بين صناع السيارات في عدد حملات الاستدعاء.

اكتشاف المشكلة وإجراءات فورد

جاء اكتشاف هذا الخلل بناءً على نتائج اختبارات المتانة التي أجرتها الشركة على نماذج اختبارية من فورد موستانج لعام 2027، حيث رُصد كسر في حلقتين تثبيت بضفيرة الأسلاك، مما دفع فورد لتحليل أسباب الفشل واتخاذ قرار الاستدعاء لحماية الملاك وضمان سلامة المركبات.

وستقوم فورد بالتواصل مع ملاك السيارات المشمولة في الاستدعاء عبر البريد أو وكلائها المعتمدين لتحديد موعد لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا، والتي ستشمل فحص ضفيرة الأسلاك وتأمين التوصيل الأرضي بشكل صحيح لمنع تكرار العطل.