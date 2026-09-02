وزير الطاقة الأمريكي : شركات الطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية بإيران قد تكون أهدافاً محتملة

اكد وزير الطاقة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن ستقضي بشكل منهجي على العناصر السيئة.

وقال بيسنت في تصريحات له: شركات الطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية قد تكون أهدافاً محتملة.

وأضاف بيسنت: نجري محادثات شاملة مع كل من يدعم إيران ولا ينبغي لأحد أن يدعم هذا النظام.



وفي وقت لاحق ؛ قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة الضغط على إيران، مشيرًا إلى أن طهران تأخذ العقوبات الأمريكية على محمل الجد.

وأضاف بيسنت أن إيران “تشن هجومًا عنيفًا لأنها تخسر اقتصاديًا”.

فيما أشار إلى إن قادة إيران يعيشون حالة من الصدمة إزاء وضع اقتصاد بلادهم.